Συνελήφθη χθες Παρασκευή (11.8.2023) για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της μιας πρόγονής του ο Μανουέλ Ρανόκε, ο πατέρας των 2 εκ των 4 παιδιών μελών φυλής αυτοχθόνων που διασώθηκαν στη ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία.

Η σύλληψή του επιβεβαιώθηκε στα social media από την εισαγγελία, χωρίς όμως να διευκρινιστούν οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση σε βάρος του 47χρονου Ρανόκε, που ανήκει στη φυλή αυτοχθόνων Ουιτότο της Κολομβίας.

«Ολοκληρωμένες πληροφορίες θα δοθούν κατά τη δίκη. Αναμένουμε ότι η ακροαματική διαδικασία θα λάβει χώρα αύριο (Σάββατο) αλλά αυτό εξαρτάται από τον δικαστή», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Τον Ιούνιο, όταν τα παιδιά βρέθηκαν στο δάσος της Κολομβίας, 40 ημέρες μετά τη συντριβή μικρού αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν, ο Γουίλιαμ Κάστρο, κυβερνήτης της περιοχής όπου ζούσε η οικογένεια, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Caracol ότι «υπήρχαν ενδείξεις» σύμφωνα με τις οποίες ο Ρανόκε είχε βιάσει το μεγαλύτερο από τα παιδιά.

Ο κυβερνήτης είχε επίσης παρουσιάσει φωτογραφία με τραυματισμούς που φέρεται να είχε υποστεί η μητέρα των παιδιών, και οι οποίοι εκτιμάται ότι προκλήθηκαν από τον Ρανόκε. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Ο πατέρας των δύο μικρότερων παιδιών και οι παππούδες από την πλευρά της μητέρας τους βρίσκονται σε διαμάχη για την κηδεμονία των ανηλίκων.

Σύμφωνα με καταγγελία του παππού, ο Ρανόκε ήταν βίαιος προς τη μητέρα των παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της στη συντριβή του αεροσκάφους. Τα τέσσερα παιδιά, ηλικίας 13, 9, 5 και 1 έτους, νοσηλεύθηκαν για έναν μήνα μετά τον εντοπισμό τους στη ζούγκλα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ