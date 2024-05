Κολομβία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από κατάρρευση γέφυρας στην Μπαρανκίγια – «Ευθύνεται η βροχή» λένε οι αρχές

Τραγικό θάνατο βρήκαν σήμερα (31.05.2024) το πρωί στην πόλη Μπαρανκίγια της Κολομβίας, τέσσερις οδηγοί, όταν διέσχιζαν με τα οχήματά τους μία γέφυρα η οποία κατέρρευσε.

Δύο αυτοκίνητα και μία μηχανή έπεσαν στο κενό, όταν τμήμα της κατασκευής της οδογέφυρας που οδηγεί από την Μπαρανκίγια της Κολομβίας στο τοπικό αεροδρόμιο, κατέρρευσε, σύμφωνα με τους πυροσβέστες. Από την πτώση των οχημάτων 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν.

«Στο σημείο του δυστυχήματος, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη ένας κατέληξε στο νοσοκομείο», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Noticias Caracol ο αστυνομικός διευθυντής Χούλιο Ολάγια, επικεφαλής της τροχαίας της δημοτικής αρχής Σολεδάδ, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο. «Προφανώς, οι βροχές προκάλεσαν την καθίζηση», συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Το πιθανότερο σενάριο είναι πως ό,τι έχει απομείνει από την κατασκευή επίσης θα καταρρεύσει», προειδοποίησε ο Εδουάρδο Βεράνο, ο κυβερνήτης της περιοχής Ατλάντικο, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Οι αρχές έκλεισαν τη γέφυρα και όρισαν εναλλακτικές διαδρομές προς το αεροδρόμιο. Η πόλη των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων πλήττεται συχνά από ξαφνικές πλημμύρες.

