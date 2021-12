Βομβιστική επίθεση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο διεθνές αεροδρόμιο της πόλης Κούκουτα, στη Βόρεια Κολομβία. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση τουλάχιστον δύο αστυνομικού έχασαν την ζωή τους από την έκρηξη, καθώς και ο φερόμενος ως δράστης.

Άγνωστος πέρασε τον φράκτη του αεροδρομίου και πλησίασε τις πίστες αποπροσγειώσεων. Λίγο αργότερα σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του και να διασκορπιστούν ανθρώπινα υπολείμματα στον χώρο, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Κάνοντας αναγνώριση στη ζώνη κατόπιν, οι πυροτεχνουργοί μας εντόπισαν βαλίτσα» που επίσης εξερράγη, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς, είπε στα ΜΜΕ ο Γιοβάνι Μαδαριάγα, ο διοικητής της μητροπολιτικής αστυνομίας στην Κούκουτα.

Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο ανεστάλησαν με το που ακούστηκε η πρώτη έκρηξη.

