Κολοράντο: 19 τραυματίες από τεράστια καραμπόλα 75 οχημάτων – Σοκαριστικές εικόνες από στοιβαγμένα αυτοκίνητα

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το χάος που επικρατούσε στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο
Τα αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα

Τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν σε μια τεράστια καραμπόλα οχημάτων στο Σίλβερθορν του Κολοράντο, χθες Τρίτη (14/4/2026), στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 75 αυτοκίνητα, σύμφωνα με την New York Post.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Κολοράντο, 8 από τους 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ δεν υπήρξε κάποιος θάνατος από την καραμπόλα στο Κολοράντο η οποία προκλήθηκε εξαιτίας του έντονου χιονιά που έχει «χτυπήσει» την περιοχή.

Το τοπικό γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το χάος που επικρατούσε στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο ενώ δεκάδες αυτοκίνητα και νταλίκες είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο με συντρίμμια να παρατηρούνται σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο αποκλείστηκε προσωρινά. Μετά από λίγες ώρες η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

Ο κυβερνήτης Τζάρετ Πόλις δημοσίευσε νωρίτερα το απόγευμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τους πληγέντες.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί, και είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές και στους κρατικούς υπαλλήλους που εργάζονται γρήγορα και με ασφάλεια υπό δύσκολες συνθήκες για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να ανοίξουν ξανά τον δρόμο», δήλωσε ο Πόλις.

