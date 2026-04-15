Κολοράντο: 19 τραυματίες από τεράστια καραμπόλα 75 οχημάτων – Σοκαριστικές εικόνες από στοιβαγμένα αυτοκίνητα

Τουλάχιστον 19 άτομα τραυματίστηκαν σε μια τεράστια καραμπόλα οχημάτων στο Σίλβερθορν του Κολοράντο, χθες Τρίτη (14/4/2026), στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 75 αυτοκίνητα, σύμφωνα με την New York Post.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Κολοράντο, 8 από τους 19 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ δεν υπήρξε κάποιος θάνατος από την καραμπόλα στο Κολοράντο η οποία προκλήθηκε εξαιτίας του έντονου χιονιά που έχει «χτυπήσει» την περιοχή.

Το τοπικό γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αλλά η πλήρης έκταση των ζημιών παραμένει άγνωστη.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το χάος που επικρατούσε στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο ενώ δεκάδες αυτοκίνητα και νταλίκες είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο με συντρίμμια να παρατηρούνται σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο αποκλείστηκε προσωρινά. Μετά από λίγες ώρες η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε.

A major stretch of Interstate 70 has reopened after a massive multi-vehicle crash involving around 70 vehicles left 19 people injured near the Eisenhower Tunnel.



Authorities said eight of the injured were taken to hospital, including one person in serious condition. No… pic.twitter.com/nVwPMYYCdB — News.Az (@news_az) April 15, 2026

Ο κυβερνήτης Τζάρετ Πόλις δημοσίευσε νωρίτερα το απόγευμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τους πληγέντες.

A major crash on I-70 eastbound around 2:50 p.m. today involved an estimated 75+ vehicles, according to Colorado State Patrol and the Clear Creek Sheriff’s Office. All lanes are expected to remain closed in the area for “an extended period of time.” https://t.co/ir646DKAzI pic.twitter.com/8DMPDKHmxC — Denver7 News (@DenverChannel) April 14, 2026

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους έχουν πληγεί, και είμαστε ευγνώμονες στους πρώτους ανταποκριτές και στους κρατικούς υπαλλήλους που εργάζονται γρήγορα και με ασφάλεια υπό δύσκολες συνθήκες για να βοηθήσουν τους πληγέντες και να ανοίξουν ξανά τον δρόμο», δήλωσε ο Πόλις.