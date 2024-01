Σε εξέλιξη βρίσκεται θρίλερ με το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St.Nikolas στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το κατέλαβαν ένοπλοι από το πρωί της Πέμπτης (11.01.2024).

Πρόκειται για ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St.Nikolas με την πειρατεία να πραγματοποιείται στα ανοιχτά του Ομάν.

Το πλοίο ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, του εφοπλιστή Σταμάτη Μόλαρη και έχει σημαία Νήσων Μάρσαλ. Το πλήρωμα του τάνκερ αποτελούν 19 άτομα ένας Έλληνας, ο οποίος είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Το πλοίο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στη Μπάσρα (Basrah) του Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 τόνων αργού πετρελαίου με προορισμό την Aliaga (Τουρκία), μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras και μετά την πειρατεία φέρεται να άλλαξε ρότα με κατεύθυνση το Ιράν.

Έχει χαθεί η επικοινωνία με το πλοίο

Όπως αναφέρθηκε από την διαχειρίστρια εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το πλοίο St.Nikolas.

Τα γραφεία της Empire Navigation βρίσκονται στο Ελληνικό, στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Η εταιρεία ΕΜPIRE NAVIGATION είναι μέλος της INTERTANKO.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η EMPIRE NAVIGATION INC ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 και πιστοποιήθηκε από το ABS τον Αύγουστο του 2009 για την παροχή εμπορικής και τεχνικής διαχείρισης σε σύγχρονα πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια.

Σύμφωνα με βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας και με την αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) στο δεξαμενόπλοιο, το οποίο είχε εμπλακεί σε διένεξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέβηκαν ένοπλοι ανατολικά του Ομάν και φαίνεται πως το πλοίο αλλάζει πορεία και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Η εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey γνωστοποίησε πως το σύστημα παρακολούθησης AIS του δεξαμενοπλοίου, το οποίο φέρει σημαία των Νησιών Μάρσαλ, έπαψε να λειτουργεί ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το ιρανικό λιμάνι Μπαντάρ-ι-Τζασκ.

Το πλοίο, το οποίο είχε φορτώσει στο ιρακινό λιμάνι της Βασόρας, κατευθυνόταν προς το λιμάνι Αλιαγά στη δυτική Τουρκία.

Πρόκειται για το τάνκερ το οποίο είχε συλληφθεί το 2023 από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια επιχείρηση επιβολής κυρώσεων και ενώ έφερε τότε την ονομασία Suez Rajan.

Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τότε ότι το σώμα των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) προσπαθούσε να στείλει ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα, σε παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων.

Το κατέλαβαν ένοπλοι

Η UKMTO είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα πως έλαβε την πληροφορία ότι σε πλοίο, το οποίο βρισκόταν περίπου 50 ναυτικά μίλια ανατολικά της ακτής του Ομάν, επιβιβάσθηκαν τέσσερις ή πέντε ένοπλοι.Οι ένοπλοι αναφέρθηκε ότι φορούν μαύρες στολές στρατιωτικού τύπου και μαύρες μάσκες.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο άλλαξε πορεία και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ η επικοινωνία μαζί του έχει διακοπεί.

Η βρετανική αρχή, η οποία παρέχει πληροφορίες για την ασφάλεια της ναυτιλίας, ανακοίνωσε πως δεν κατάφερε να έρθει σε περαιτέρω επαφή με το πλοίο και οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν το επεισόδιο.

Ο αμερικανικός Πέμπτος Στόλος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο ή περαιτέρω πληροφορίες.

Το Suez Rajan μετέφερε πέρυσι περισσότερα από 980.000 βαρέλια λαθραίου ιρανικού αργού πετρελαίου όταν συνελήφθη και το πετρέλαιο κατασχέθηκε στο πλαίσιο αμερικανικής επιχείρησης για την επιβολή των κυρώσεων.

Επί δυόμιση μήνες δεν μπορούσε να ξεφορτώσει το ιρανικό πετρέλαιο εξαιτίας φόβων για επιβολή δευτερογενών κυρώσεων στα πλοία στα οποία αυτό θα μεταφορτωνόταν. Μετονομάσθηκε σε St Nikolas αφού ξεφόρτωσε το φορτίο του.