Για κατάληψη του δεξαμενόπλοιου St.Nikolas ελληνικών συμφερόντων στο Κόλπο του Ομάν αναφέρει το Associated Press.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι στο δεξαμενόπλοιο μπήκαν ένοπλοι και το κατέλαβαν στον Κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για το St.Nikolas ο που ήταν κάποτε γνωστό ως Suez Rajan.

Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από το υπουργείο Ναυτιλίας, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια επικοινωνία με το πλοίο. Στο St.Nikolas επιβαίνουν ένας Έλληνας και 18 Φιλιππινέζοι.

Η ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Ambrey είπε ότι «έξι στρατιωτικοί» επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο αναγνώρισε ως το πετρελαιοφόρο St. Nikolas. Είπε ότι οι άνδρες είχαν καλύψει τις κάμερες παρακολούθησης καθώς επιβιβάζονταν για να το καταλάβουν.

