Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που είναι αντιμέτωπος με δικαστικές προσφυγές και πολιτικά αιτήματα προκειμένου να αποκαλύψει τις φορολογικές δηλώσεις του και άλλες οικονομικές πληροφορίες που τον αφορούν, διαβεβαίωσε σήμερα ότι θα δώσει στη δημοσιότητα μια σχετική ανακοίνωση πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι ήταν δική του απόφαση να δημοσιοποιήσει αυτά τα στοιχεία.

«Είμαι καθαρός και όταν δώσω την οικονομική έκθεση (δική μου απόφαση) κάποια στιγμή πριν από τις εκλογές, θα δείξει μόνο ένα πράγμα – ότι είμαι πολύ πλουσιότερος απ’ όσο πιστεύουν οι άνθρωποι. Και αυτό είναι καλό πράγμα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter. Ο Τραμπ δεν έδωσε καμία διευκρίνιση για τον «πλούτο» του.

…..President before. What they are doing is not legal. But I’m clean, and when I release my financial statement (my decision) sometime prior to Election, it will only show one thing – that I am much richer than people even thought – And that is a good thing. Jobs, Jobs, Jobs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019