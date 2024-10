Κονγκό: 78 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από ναυάγιο φεριμπότ σε λίμνη

Τραγωδία στο Κονγκό. Τουλάχιστον 78 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από ναυάγιο πλοιαρίου με 278 επιβαίνοντες στη λίμνη Κίβου.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Νότιου Κίβου στο Κονγκό ανέφερε στο Reuters ότι τουλάχιστον 78 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται μετά τη βύθιση πλοιαρίου με 278 επιβαίνοντες την Πέμπτη (03.10.2024) στη λίμνη Κίβου.

Το υπερφορτωμένο πλοιάριο είχε αποπλεύσει από τη Μινόβα (του Νότιου Κίβου) με εκατοντάδες επιβάτες και εμπορεύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανατράπηκε λίγο πριν φθάσει στο λιμάνι Κιτούκου της Γκόμα, πρωτεύουσας της επαρχίας του Βόρειου Κίβου.

«Πολλοί άνθρωποι πέθαναν, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι. Πρέπει να ήμασταν πάνω από 500 άνθρωποι στο πλοίο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία 30χρονη που διασώθηκε. Ένας άλλος διασωθείς έκανε λόγο για «τουλάχιστον 200 επιβαίνοντες».

«Το σκάφος ανετράπη και ξαφνικά βρεθήκαμε όλοι στο νερό», αφηγείται ο Τεό Μπασιμάνε, ο οποίος αναζητεί τη σύζυγο και το μόλις δύο μηνών μωρό τους, καθώς και άλλους τρεις συγγενείς που ταξίδευαν μαζί του.

A boat capsizes in Lake Kivu, Democratic Republic of Congo, as it sailed from Minova to Goma. pic.twitter.com/7kdupvRhwN