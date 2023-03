Viral έχει γίνει βίντεο, το οποίο δείχνει 9 ανθρώπους από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που είχαν παγιδευτεί σε ορυχείο χρυσού, να βγαίνουν σώοι μέσα από τα χώματα!

Δυστυχώς, τέτοια ατυχήματα είναι συνηθισμένα στη χώρα της Κεντρικής Αφρικής, ειδικά σε μικρές εγκαταστάσεις, όπως αυτή στην επαρχία του Νότιο Κίβου που κατέρρευσε το Σάββατο μετά από έντονη βροχή.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας να σκάβει για να ανοίγει την «έξοδο» στους εγκλωβισμένους ενώ δεκάδες άλλοι άνδρες παρακολουθούν το θέαμα.

Οι ανθρακωρύχοι αρχίζουν να βγαίνουν ένας ένας από τα χαλάσματα! Συνολικά, στο βίντεο βγαίνουν εννέα άνθρωποι ζωντανοί και καλά στην υγεία τους.

CONGO – unregulated mines employ thousands of workers, mining cobalt for batteries, so NET ZERO can be ‘achieved’ & we feel good.



These mines often collapse & trapped workers are dug out by hand, if they are lucky.



But hey it saves the planet, right ?



pic.twitter.com/arO9WjHUdh