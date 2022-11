Η γυναίκα με τη μαύρη μαντήλα και το παντελόνι παραλλαγής που “συνελήφθη” από κάμερα ασφαλείας στο σημείο της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη το μεσημέρι της Κυριακής (13.11.2022) είναι, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, εκείνη που πυροδότησε τη βόμβα που σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 81. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

Στην “καρδιά” της Κωνσταντινούπολης, στην πολυσύχναστη και άκρως τουριστική λεωφόρο Ιστικλάλ, η έκρηξη που σημειώθηκε στις 16:20 το μεσημέρι της Κυριακής σόκαρε τον κόσμο. Κατά τον αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάι, πίσω από την τρομοκρατική επίθεση βρίσκεται μια γυναίκα βομβιστής.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 81 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο σοβαρά. Οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους επί τόπου κι άλλοι δυο υπέκυψαν στα τραύματά τους στα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν.

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση λόγω της έκρηξης βόμβας που πυροδότησε μια δράστης που ήταν γυναίκα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες», δήλωσε ο Οκτάι σε δημοσιογράφους όταν επισκέφτηκε το σημείο της επίθεσης μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Η στιγμή της επίθεση στην Κωνσταντινούπολη έχει καταγραφεί σε συγκλονιστικά βίντεο

Εκείνο που κανείς δεν ξέρει για την ώρα είναι αν η γυναίκα αυτή πυροδότησε τη βόμβα από μακριά ή αν ήταν καμικάζι αυτοκτονίας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, διακρίνεται μια φιγούρα με ένα σακίδιο στην πλάτη. Αμέσως μετά γίνεται η έκρηξη, με επίκεντρο τη συγκεκριμένη γυναίκα. Τη στιγμή της έκρηξης, φαίνεται να βγαίνει φωτιά από το σακίδιο και άνθρωποι να πέφτουν αναίσθητοι στο έδαφος. Στο σημείο υπάρχουν αρκετές γυναίκες, οι οποίες, είτε περπατούν, είτε κάθονται στα δύο παγκάκια.

Λίγη ώρα μετά την έκρηξη και ενώ οι εικόνες είχαν σοκάρει τους πάντες, οι αρχές απαγόρευσαν στα ΜΜΕ να μεταδίδουν εικόνες από το σημείο!

