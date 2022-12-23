Σοκ στην Κωνσταντινούπολη καθώς έχει καταρρεύσει τμήμα εστιατορίου στην περιοχή του Μπεμπέκ στην Κωνσταντινούπολη.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ επικαλούμενη τουρκικά ΜΜΕ άνθρωποι έχουν πέσει στη θάλασσα και γίνονται προσπάθειες για τη διάσωσή τους. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής καθώς καιυγειονομικές μονάδες.
İstanbul Bebek’te bir restoranın bulunduğu iskelenin çökmesi sonucu insanlar denize düştü. pic.twitter.com/DeGJKinALo— Pusholder (@pusholder) December 23, 2022
Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi’nde bulunan restoranın balkonu denize çöktü. Olay sırasında balkonda bulunan müşteriler denize düştü. Bu sırada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. #etiler #restoran #iskele #çökme #beşiktaş #bebek #sondakika #reels pic.twitter.com/w5PnJBaTWp— Flash İstanbul (@Flashistanbul1) December 23, 2022
SON DAKİKA I İstanbul Bebek’te bir restoranın iskelesi çöktü. Mekanda oturan onlarca müşteri çökme sonucu denize düştü. pic.twitter.com/qO68GmXIBQ— Gloob (@gloob__) December 23, 2022