Εταιρεία από την Ινδία προσφέρει τη δυνατότητα σε οπαδούς των ταξιδιών να διασχίσουν oδικώς όλη την Ευρώπη. Το εκδρομικό πακέτο προβλέπει ταξίδι διάρκειας δύο μηνών, χωρίς, όμως, κανείς τους να πιάσει καν το τιμόνι!

Σύμφωνα με το CNN, η ινδική εταιρεία «Adventures Overland», παρέχει αυτή τη δυνατότητα σε όλους όσοι θέλουν να διασχίσουν την Ευρώπη σε 56 ημέρες, με την βοήθεια ενός ειδικά διαμορφωμένου λεωφορείου.

Το ταξίδι των σχεδόν δύο μηνών και των συνολικά 12.000 χιλιομέτρων κοστίζει 24.300 δολάρια ανά επιβάτη, όπως ανακοίνωσε η ινδική εταιρεία. Το εκδρομικό πακέτο περιλαμβάνει καθημερινό πρωινό, μαζί με 30 μεσημεριανά γεύματα και δείπνο, καθώς και διαμονές σε δίκλινα δωμάτια ξενοδοχείων.

Το πούλμαν της… χαράς ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη με τελικό προορισμό το Λονδίνο και οι 30 επιβάτες του θα μπορούν να επισκεφθούν συνολικά 22 χώρες.

Οι επιβάτες θα μπορούν να απολαύσουν την διαδρομή περνώντας με φέρι στον Κόλπο της Φινλανδίας για να δουν από κοντά το Βόρειο Ακρωτήριο – το βορειότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης- και να κάνουν μία μίνι κρουαζιέρα κατά μήκος των νορβηγικών φιορδ.

Αν και για πολλούς το ταξίδι με λεωφορείο μπορεί να ακούγεται κουραστικό, η «Adventures Overland» επισημαίνει ότι, το λεωφορείο είναι ένα πολυτελές όχημα, «σχεδιασμένο για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων».

