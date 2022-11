Δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες και οι αρχές της Τουρκίας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση με την έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ στην Κωνσταντινούπολη, με τους έξι νεκρούς και τους 81 τραυματίες. Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (13.11.2022) και το πρωί της Δευτέρας η δράστης είχε ήδη συλληφθεί. Και ομολόγησε ότι δρούσε για το PKK. Και κάπως έτσι, ενεπλάκη και η Ελλάδα!

Η γυναίκα που φέρεται ως ύποπτη για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη είναι η Σύρια Αχλάμ Αλμπασίρ, η οποία φέρεται να ομολόγησε ότι την εκπαίδευσε το PKK! Ο δε υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλαϊμάν Σοϊλού δεν δίστασε να εμπλέξει και την Ελλάδα, λέγοντας πως αν δεν την είχαν πιάσει, θα είχε περάσει στην Ελλάδα!

«Αν δεν την είχαμε πιάσει (σ.σ. τη γυναίκα), θα είχε περάσει στην Ελλάδα» δήλωσε ο Σοϊλού, βρίσκοντας ως ευκαιρία το θάνατο έξι ανθρώπων για να επιτεθεί στην Ελλάδα και επί της ουσίας να επαναλάβει τις κατηγορίες πως στο Λαύριο (όπου η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν στρατόπεδα του PKK!) εκπαιδεύονται τρομοκράτες που θέλουν να κάνουν επιθέσεις στη χώρα του!

Κατά τον Σουλαϊμάν Σοϊλού (που διαψεύδει τον εαυτό του…), οι αρχές έχουν στα χέρια τους και ηχητικό ντοκουμέντο που, όπως ισχυρίζεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, αποδεικνύει ότι το PKK είχε δώσει εντολή να δολοφονηθεί η δράστης προκειμένου να μη συλληφθεί. Δηλαδή, το PKK ήθελε να τη σκοτώσει αλλά και να τη φυγαδεύσει στην Ελλάδα…

NEW: Turkish Interior Minister says Istanbul bomber would flee Turkey to Greece today if she hadn’t been caught up



He also says police has an phone/audio tape that indicates PKK had ordered her killing to prevent her capture pic.twitter.com/vBT8t59Gkw — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

Εκτός όμως από την Ελλάδα, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού τα έβαλε και με τις ΗΠΑ. Η Τουρκία, είπε, δεν δέχεται τα συλλυπητήρια της Ουάσινγκτον. Και αυτό γιατί θεωρεί πως βοηθά τους Κούρδους της Συρίας, τους οποίους θέλει να… αφανήσει η Άγκυρα.

Η επίσημη φωτογραφία της σύλληψης

İstiklal Caddesi saldırısının faili olan kadının Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu açıklandı.



SINIRLARI KAPATIN! pic.twitter.com/mT7n6E7Vri — TTA Grup (@TTAgrup) November 14, 2022

Το όνομα της γυναίκας που έχει συλληφθεί για την πολύνεκρη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη είναι Αχλάμ Αλμπασίρ και η καταγωγή της είναι από τη Συρία. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές όλα αυτά.

Γύρω από την ύποπτη της επίθεση στην Κωνσταντινούπολη στήθηκε, σχεδόν από την πρώτη στιγμή, ένα σόου. Πρώτα δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία της από τη στιγμή που, ενώ φορά παντελόνι παραλλαγής και μαύρη μαντίλα, φεύγει από το σημείο. Μετά, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι η γυναίκα κάθισε σε ένα παγκάκι για 40 με 45 λεπτά και έφυγε λίγο πριν πυροδοτήσει τα εκρηκτικά.

Νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ενώ ξημερώματα ο Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε ανακοινώσει ότι το πρόσωπο που πυροδότησε τη βόμβα είχε συλληφθεί, δόθηκε στη δημοσιότητα και το βίντεο από την επιχείρηση που έγινε στο σπίτι όπου έμενε η γυναίκα. Καταγράφηκε καρέ καρέ η στιγμή της σύλληψής της.

Πως πάνοπλοι αστυνομικοί των ειδικών δυνάμεων μπήκαν στο σπίτι, την έριξαν στο πάτωμα και της πέρασαν χειροπέδες, την πήραν από το σημείο και έψαξαν το σπίτι για να βρουν, πολύ εύκολα, όπλα, πολλά λεφτά και χρυσό…

FOOTAGE: Police raid to Istanbul bomber’s residence.



There is a gun, lots of cash and some gold pic.twitter.com/d5BsJ0cfku — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

Turkish media publish the photos showing the arrest of Istanbul bomber pic.twitter.com/WDRklpdjYs — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

Στις φωτογραφίες από τη σύλληψη της είναι ξεκάθαρο ότι η γυναίκα έχει υποστεί ξυλοδαρμό, με το πρόσωπό της να είναι κατακόκκινο από τα χτυπήματα.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Ρατζίπ Σοϊλού, η γυναίκα ομολόγησε ότι το PKK την εκπαίδευσε σαν κατάσκοπο και πως μπήκε στην Τουρκία παράνομα από τα σύνορα στη μεθόριο Αφρίν – Ινλίμπ για να κάνει την επίθεση.

UPDATE: The Istanbul bomber’s name is Ahlam Albashir, a Syrian national.



She reportedly confessed that she was trained by the PKK as a special intelligence officer and that she had entered Turkey illegally through Afrin-Idlib to take action. pic.twitter.com/TUiUK8RRVA — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

Η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη έγινε στις 16:20 το απόγευμα της Κυριακής και ενώ ο δρόμος, όπως γίνεται καθημερινά, ήταν γεμάτος κόσμο, οικογένειες, τουρίστες, εργαζόμενους. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδιά, καθώς τρεις οικογένειες ξεκληρίστηκαν.

Βίντεο από το σημείο έχουν καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης αλλά και την προσπάθεια της γυναίκας που φέρεται να πυροδότησε τον μηχανισμό, να φεύγει από το σημείο.

❗️Moment of terrifying explosion in #Istanbul caught on street CCTV cameras. pic.twitter.com/NywSUinAKp — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8 — Reuters (@Reuters) November 13, 2022

İstanbul Takdimde "Bugün saat 16.20 sıralarında istiklal Caddesi’nde tavuk dürüm alan bir Arap uyruklu tesadüfen çektiği görüntüde patlama anını kaydetti. #taksim #istanbul #istiklal pic.twitter.com/Emx9GUabFT — Kilittv (@kilittv44) November 13, 2022

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası şüpheli kadının kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/q3ucFnmy0m — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) November 14, 2022

Αμέσως μετά την έκρηξη, επικράτησε πανικός, η περιοχή αποκλείστηκε και απαγορεύτηκε στα κανάλια να δείχνουν εικόνες…