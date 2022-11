Σοκαρισμένη η Τουρκία από την μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (13.11.2022) στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης. Οι αρχές κάνουν λόγο για τρομοκρατικό χτύπημα και μέχρι σήμερα έχουν προχωρήσει στη σύλληψη της βασικής υπόπτου για την επίθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στη διάσημη λεωφόρο Ιστικλάλ και στην πλατεία Ταξίμ. Πρόκειται για έναν από τους πιο πολυσύχναστους τουριστικούς δρόμους της Κωνσταντινούπολης, με κάποιους να εκτιμούν ότι από εκεί περνά περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος και τα Σαββατοκύριακα φτάνουν ακόμα τα 2 εκατομμύρια. Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε βίντεο, τα οποία ήδη κάνουν τον γύρο των social media.

Από την έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, από τρεις οικογένειες και όλοι ήταν γεννημένοι στην Τουρκία. Τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, είναι: ο Yusuf Meydan και η μικρή κόρη του Ecrin Meydan, η Arzu Ozsoy και η 15χρονη κόρη της Yagmur Ucar και ένα ζευγάρι – οι Adem Topkara και Mukaddes Elif Topkara – που ήταν γονείς ενός μικρού παιδιού.

Η μικρή Ecrin που σκοτώθηκε με τον μπαμπά της, Yusuf Meydan:

Among those who died was Yusuf Meydan and his young daughter Ecrin. Mr Meydan worked for Turkey's ministry of family and social services https://t.co/2mzDcosbOj