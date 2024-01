Στα χέρια των τουρκικών Αρχών βρίσκεται και δεύτερος ύποπτος δράστης της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη το πρωί της Κυριακής (28.1.2024), από την οποία σκοτώθηκε ένας 52χρονος ενώ το ISIS ανέλαβε την ευθύνη.

Μετά τη σύλληψη των δύο υπόπτων, ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι πρόκειται για ξένους υπηκόους, ένας από το Τατζικιστάν και ένας από τη Ρωσία, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι μέλη του ISIS, που με ανακοίνωσή του ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως είπε ο Τούρκος υπουργός, μετά την επίθεση στην εκκλησία, πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία 30 επιδρομές σε σπίτια και έγιναν 47 συλλήψεις.

Δύο ένοπλοι, έχοντας το πρόσωπό τους καλυμμένο με μάσκες, εισήλθαν περίπου στις 11.40 το πρωί, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της Κυριακής, στον καθολικό ναό της Σάντα Μαρία στον Βαθυρρύακα (Μπουγιούκντερε) στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου και άνοιξαν πυρ.

Jihadi Islamist gunmen stormed Catholic Church in Turkey İstanbul today and opened fire on worshippers. pic.twitter.com/WBiZ0hiqKQ