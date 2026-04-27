Κόουλ Άλεν: Ποια είναι η ομάδα «The Wide Awakes» της οποίας δηλώνει μέλος ο δράστης της επίθεσης κατά του Τραμπ

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ο 31χρονος δράστης που εισέβαλε στο ξενοδοχείο όπου γινόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο το βράδυ (25/4/2026), παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ήταν μέλος μιας πολιτικής ομάδας γνωστής ως «The Wide Awakes», όπως ενημερώνει η New York Post.

Η ομάδα «The Wide Awakes», αυτοαποκαλείται ένα σύγχρονο «ρεμίξ» της οργάνωσης που σχηματίστηκε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 1860 και αποτελούνταν από υποστηρικτές του Προέδρου Αβραάμ Λίνκολν κατά της δουλείας. Ο δράστης, που έφτασε τόσο κοντά τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ανταποκριτές του Λευκού Οίκου μέσα στο ξενοδοχείο στη Ουάσινγκτον, πιστεύεται ότι συμμετείχε στο παρελθόν και σε μια διαμαρτυρία «No Kings» στην Καλιφόρνια, όπου φοιτούσε στο κολέγιο και εργαζόταν ως καθηγητής.

Ο Άλεν, 31 ετών, από το Τόρανς της Καλιφόρνια, που δημιούργησε πανικό στο δείπνο, περνώντας από τους άντρες ασφαλείας με χαρακτηριστική ευκολία και φτάνοντας πολύ κοντά στην είσοδο της αίθουσας όπου βρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί άλλοι πολιτικοί της χώρας αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες. Αυτή της χρήσης πυροβόλου όπλου και μία κατηγορία επίθεσης σε αστυνομικό με χρήση επικίνδυνου όπλου, αφού όταν παραβίασε την ασφάλεια στο Washington Hilton πυροβόλησε έναν αστυνομικό που ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Τι είναι η ομάδα «Τhe Wide Awakes»

Τα αρχικά μέλη της «αριστερής» πολιτικής οργάνωσης «Thw Wide Awakes» της οποίας φαίνεται να είναι μέλος ο δράστης ήταν γνωστά για τις στολές που φορούσαν και τις θορυβώδεις επιδείξεις υποστήριξης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, οι οποίες περιλάμβαναν φανταχτερές σκηνές σε όλη τη Νέα Υόρκη και άλλες βόρειες πόλεις κατά την περίοδο πριν από τις μνημειώδεις εκλογές που προηγήθηκαν του Εμφυλίου Πολέμου.

Οι σημερινοί Wide Awakes δεν έχουν καμία πραγματική σύνδεση με το όνομά τους, αλλά ιδρύθηκαν το 2020 από μια ομάδα καλλιτεχνών που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες τακτικές για να προωθήσουν τις πεποιθήσεις τους. Οι εν λόγω τακτικές περιλαμβάνουν την κατασκευή πολύχρωμων κοστουμιών, τις οποίες τα μέλη θα φορούσαν σε πορείες και εκδηλώσεις ακτιβισμού στην πόλη.

Αλλά η ομάδα έχει έκτοτε μεγαλώσει και τώρα είναι μια χαλαρά οργανωμένη συλλογή ομοϊδεατών που συνεχίζουν να φέρνουν στυλ και μια αίσθηση διασκέδασης στις πολιτικές εκδηλώσεις.

«Είμαστε άπειροι, ανατρεπτικοί, φωτισμένοι, οραματιστές, υπεύθυνοι», αναφέρει ένας ιστότοπος Wide Awakes. «Θέλουμε τη ριζοσπαστική πολυπλοκότητα της ποικιλομορφίας. Πιστεύουμε ότι η δημιουργική απελευθέρωση είναι ένα παιχνίδι και όλοι μας μπορούμε να παίξουμε τώρα και για πάντα».

«Μπορούμε να χειραφετηθούμε χωρίς βία», προσθέτει ο ιστότοπος. «Δεν χρειάζεται να μας πουν τι να πιστέψουμε ή πώς να συμμετάσχουμε, απλώς πρέπει να εμπνευστούμε για να αμφισβητήσουμε τι υπάρχει. Η διεύρυνση της προοπτικής αποφέρει έναν ασφαλέστερο κόσμο».

Και φαίνεται ότι ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει – η ομάδα προσκαλεί οποιονδήποτε να διοργανώσει τις δικές του εκδηλώσεις ή να δημιουργήσει τέχνη στο όνομά του.

Δεν είναι σαφές εάν η ομάδα έχει πλέον κάποια κεντρική οργάνωση.

Παραμένει επίσης ασαφές το πώς ακριβώς ο Άλεν συνδεόταν με την ομάδα. Οι αξιωματούχοι αποκάλυψαν μόνο ότι θεωρούσε τον εαυτό του μέλος.

Ο δράστης συμμετείχε στις πανεθνικές πορείες κατά του Τραμπ «No Kings» τον Μάρτιο, αν και είναι άγνωστο εάν το έκανε με κάποια σχέση με το The Wide Awakes.

Οι «ριζοσπαστικές ιδέες» του δράστη

Η αδερφή του Άλεν είπε επίσης στους ερευνητές ότι συχνά ασπαζόταν ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες και μιλούσε για την επιθυμία του να κάνει «κάτι» για να διορθώσει τον κόσμο.

Ήταν επίσης ένθερμος χρήστης του Blue Sky – μιας φιλελεύθερης εκδοχής του X – όπου είχε κάνει περισσότερες από 1.000 αναρτήσεις, πολλές από τις οποίες επιτίθονταν στον Πρόεδρο Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους.

.@POTUS: “I’m a big fan of the people of law enforcement… he was fast. When you look at it on tape, it’s almost like a blur. But it was amazing because as soon as they saw that, you could see them draw their guns. They were so professional.” pic.twitter.com/Pehcihv4c3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 26, 2026

Ο Άλεν φέρεται επίσης να έστειλε ένα ασυνάρτητο μανιφέστο κατά του Τραμπ στην οικογένειά του περίπου 10 λεπτά πριν επιχειρήσει να εισβάλει στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου με όπλο στην Ουάσιγκτον το Σάββατο το βράδυ.