Κόουλ Άλεν: «Συνενοχή στα εγκλήματα να γυρίζεις το άλλο μάγουλο» – Στο μικροσκόπιο το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Απαντήσεις στα κίνητρα του δράση της επίθεσης στο δείπνο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου αναζητούν οι αρχές των ΗΠΑ.

Μετά το αρχικό σοκ της επίθεσης στον δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου οι αρχές ψάχνουν τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του 31χρονου δασκάλου Κόουλ Τόμας Άλεν αναζητώντας κάθε στοιχείο που θα τους φανεί χρήσιμο.

Το μανιφέστο του 31χρονου που άφησε 10 λεπτά πριν την επίθεση δίνει τις περισσότερες απαντήσεις ωστόσο, κάποιες θέσεις του δράστη της επίθεσης προκαλούν σύγχυση.

Ο 31χρονος φέρεται να συνέταξε το κείμενο λίγο πριν από την επίθεση και να το απέστειλε σε συγγενικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο αδελφός του, μόλις το έλαβε, ειδοποίησε τις αμερικανικές αρχές περίπου δέκα λεπτά πριν από την επίθεση, προειδοποιώντας για τις προθέσεις του δράστη, χωρίς όμως να υπάρξει αντίδραση. Ωστόσο, άλλες πηγές υποστηρίζουν ότι δεν προηγήθηκε καμία σχετική προειδοποίηση.

Ο δράστης μέσα από το μανιφέστο του ζητά συγνώμη από όσους συγγενείς όσων θα έβλαπτε από την επίθεση στο δείπνο. «Το να γυρίζεις και την άλλο άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι εγώ αυτός που βιάστηκε σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι εγώ ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη. Δεν είμαι μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε παιδί που λιμοκτονεί, ούτε έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν κάποιος άλλος καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά· είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή».

Ο δράστης εμφανίζεται να αιφνιδιάζεται από την έλλειψη μέτρων ασφαλείας, γράφοντας ότι «μπήκα στο ξενοδοχείο με πολλαπλά όπλα και κανείς δεν σκέφτηκε ότι θα μπορούσα να είμαι απειλή».

Σε άλλο σημείο σημειώνει: «Περίμενα κάμερες παντού, ένοπλους πράκτορες κάθε λίγα μέτρα και αυστηρούς ελέγχους. Αντί για αυτό, δεν υπήρχε τίποτα».

Ο ίδιος γράψει ότι στόχοι του ήταν αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανάμεσά τους και ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του», ανέφερε προκαλώντας την οργή του Αμερικανού προέδρου. «Είναι στόχοι, ιεραρχημένοι από τον υψηλότερο προς τον χαμηλότερο» έγραψε ο Άλεν.

Στο μανιφέστο του, ο δράστης περιγράφει και τον τρόπο με τον οποίο σχεδίαζε την επίθεσή του «Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες (λιγότερη διείσδυση στους τοίχους). Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, και είναι επομένως συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο».

Ο Αλεν δεν συνεργάζεται με τις αρχές των ΗΠΑ και γι’ αυτό ανακρίνουν τα συγγενικά του πρόσωπα, αλλά κάνουν φύλλο και φτερό τα social media του.

Ο 31χρονος, ο οποίος είχε δώσει στον εαυτό του τα παρατσούκλια “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen.”, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ . Παράλληλα δεν δίσταζε να υιοθετεί ακραίες πολιτικές απόψεις και ανέφερε ότι πρέπει να «αναλάβει δράση» για να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου.

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι ο 31χρονος δράστης προπονούταν σε σκοπευτήριο με τα δύο όπλα τα οποία κατείχε νόμιμα. Ενα από αυτά μάλιστα ήταν χρησιμοποίησε στην επίθεση στο Washington Hilton Hotel.