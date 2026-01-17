Κορίνα Ματσάδο: Βίντεο από την απόδρασή της από την Βενεζουέλα – «Είμαι ζωντανή και ασφαλής»

Η ομάδα διάσωσης Grey Bull με έδρα τις ΗΠΑ δημοσίευσε ένα βίντεο δυο λεπτών όπου δείχνει πως βοήθησε στην απόδραση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο από την Βενεζουέλα.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έφυγε από τη Βενεζουέλα στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025 ενώ κρυβόταν επί ένα χρόνο ώστε να μπορέσει να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης στη Νορβηγία, με την απόδραση να καταγράφεται από την ομάδα διάσωσης Grey Bull.

Επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο από τις ακτές της Βενεζουέλας και έπλευσε προς ένα σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί, την παρέλαβε ο ιδρυτής του Grey Bull και βετεράνος των ειδικών δυνάμεων, Μπράιαν Στερν, και η ομάδα του, που περίμεναν σε άλλο πλοίο.

Το επεξεργασμένο βίντεο διάρκειας δύο λεπτών που κυκλοφόρησε την Παρασκευή δείχνει τη στιγμή που η Ματσάδο έφτασε και επιβιβάστηκε στο δεύτερο σκάφος στη μέση της νύχτας.

«Είμαι τόσο βρεγμένη και κρυώνω», ακούγεται να λέει ενώ στη συνέχεια το βίντεο την δείχνει να φοράει ένα σκούρο μπουφάν και καπέλο και να μιλά στην κάμερα:

«Είμαι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο. Είμαι ζωντανή. Είμαι ασφαλής και πολύ ευγνώμων στη Grey Bull».

Το βίντεο τελειώνει με διάφορες φωτογραφίες της Ματσάδο με τον Στερν και την ομάδα του.

Η Grey Bull δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η αποστολή διάσωσης διήρκεσε σχεδόν 16 ώρες και πραγματοποιήθηκε με άσχημο καιρό μέσα στο βράδυ.

Ο Στερν είχε δηλώσρι πωε η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε από ανώνυμους δωρητές και, όσο γνωρίζει, δεν υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ωστόσο παραδέχτηκε ότι η ομάδα του επικοινωνούσε με τον αμερικανικό στρατό για να τον ενημερώσει για την παρουσία τους στη θάλασσα.