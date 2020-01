Κοροναϊός: Και δεύτερη πόλη σε καραντίνα στην Κίνα!

Μια πόλη 11 εκατομμυρίων, η πόλη Γουχάν έχει τεθεί επί της ουσίας σε καραντίνα. Και τώρα μια δεύτερη, η πόλη Χουανγκάνγκ δίπλα στην Γουχάν μπαίνει επίσης σε καραντίνα. Και οι δυο πόλεις είναι στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δημόσιες μεταφορές και κανείς δεν μπορεί να βγει από τα σύνορα των δυο αυτών πόλεων. Στην δεύτερη πόλη η καραντίνα θα τεθεί σε ισχύ από τα μεσάνυχτα.

WATCH: Wuhan train station cordoned off as the city of 11 million goes on lockdown to stop the spread of coronavirus pic.twitter.com/nV743GcUBg

Λίγο πριν ισχύσει η καραντίνα στην πόλη Γουχάν, πολίτες προσπαθούσαν μαζικά να την εγκαταλείψουν.

Scores of people are trying to leave Wuhan, China, before the city of 11 million is put on lockdown to prevent the spread of coronavirus – SCMP pic.twitter.com/r1Dyx8Ug09

— BNO News (@BNONews) January 23, 2020