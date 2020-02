Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό στη Γαλλία έχει ανέλθει πλέον στους 11.

Πέντε Βρετανοί πολίτες διαγνώστηκαν με τον κοροναϊό στη Γαλλία, μετά τη διαμονή τους στο ίδιο σαλέ και την επαφή που είχαν με ένα πρόσωπο το οποίο είχε επιστρέψει από τη Σιγκαπούρη, ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Υγείας Ανιές Μπουζέν.

Στα νέα κρούσματα περιλαμβάνεται ένα παιδί, πρόσθεσε η Μπουζέν, αναφέροντας ότι οι ασθενείς δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Η υπουργός είπε ότι οι Βρετανοί που προσβλήθηκαν από τον κοροναϊό στη Γαλλία έμειναν όλοι στο ίδιο σαλέ στην ορεινή περιοχή της Σαβοΐας, στην ανατολική Γαλλία.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον ιό στη Γαλλία έχει ανέλθει πλέον στους 11.

Η Μπουζέν είπε ότι η ομάδα των πρόσφατα μολυσμένων ανθρώπων με τον ιό αποτελούν “μια ομάδα, ένα σύνολο γύρω από ένα αρχικό κρούσμα”, μετά τη διαμονή τους στο ίδιο σαλέ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κονταμίν Μονζουά της ‘Ανω Σαβοΐας.

“Αυτό το αρχικό κρούσμα έπεσε στην αντίληψή μας χθες το βράδυ. Είναι Βρετανός πολίτης που είχε επιστρέψει από τη Σιγκαπούρη όπου είχε μείνει μεταξύ 20 και 23 Ιανουαρίου και έφθασε στη Γαλλία στις 24 Ιανουαρίου για τέσσερις ημέρες”, δήλωσε η Μπουζέν.

Five infected with coronavirus in France are all British, minister says https://t.co/FUIbfEHfSS