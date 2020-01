Κοροναϊός: Χτίζουν και δεύτερο νοσοκομείο στη Γουχάν! Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Χονγκ Κονγκ!

Οι εικόνες με τις δεκάδες μπουλντόζες να έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα στην πόλη Γουχάν (απ’ όπου ξεκίνησε ο κοροναϊός και η επιδημία πνευμονίας) προκάλεσαν σοκ. Η Κίνα θα φτιάξει (το έχει ξανακάνει) ένα νοσοκομείο μέσα σε μερικές μέρες. Φαίνεται όμως ότι δεν θα είναι το μόνο!

Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν το Σάββατο (25.01.2029) ότι στην πόλη Βουχάν θα κατασκευαστεί και δεύτερο νοσοκομείο, αποκλειστικά για τη νοσηλεία ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό. Θα διαθέτει 1.300 κρεβάτια και θα χτιστεί μέσα σε 15 μέρες.

Ήδη έχει ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου νοσοκομείου για τη νοσηλεία όσων έχουν μολυνθεί από τον κοροναϊό και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 3 Φεβρουαρίου.

Δείτε τις απίστευτες εικόνες από το τεράστιο εργοτάξιο

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.

The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y

— CGTN (@CGTNOfficial) January 24, 2020