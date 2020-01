Κοροναϊός: Απίστευτες εικόνες από το εργοτάξιο μαμούθ στην Κίνα

Αυτό που θα δείτε στην κυριολεξία δεν έχει ξαναγίνει. Από την Πέμπτη που ανακοινώθηκε ότι θα χτισθεί ένα νέο νοσοκομείο στην πόλη Γουχάν της Κίνας μόνο για όσους έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό – δηλαδή 24 ώρες πριν – οι μπουλντόζες έχουν ήδη πάρει μπρος. Στα πλάνα που έρχονται από την περιοχή οι μπουλντόζες είναι αμέτρητες και σκάβουν σε έναν χώρο 25.000 τετραγωνικών στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο νοσοκομείο 1.000 κλινών.

Μέσα σε 24 ώρες δηλαδή, βρέθηκε ο χώρος, μπήκαν τα συνεργεία και όπως θα δείτε και στο βίντεο τα φορτηγά που μεταφέρουν υλικά και εξοπλισμό ίσως και να είναι όσο όλος ο στόλος φορτηγών μιας χώρας. Το 2003 όταν είχε κάνει την εμφάνισή της μια άλλη επιδημία αυτή του SARS οι κινέζοι είχαν φτιάξει ένα νοσοκομείο σε 7 ημέρες.

Άρα αυτή την φορά καταρρίπτουν το δικό τους ρεκόρ. Το νέο νοσοκομείο θα είναι λειτουργικό στις 3 Φεβρουαρίου.

Construction began on the night of January 23 for a new specialized hospital for #coronavirus patients in central China's #Wuhan City.

The hospital is designed to have an area of 25,000 square meters with 1,000 beds and will be put into use by February 3 pic.twitter.com/ePQoxJnM0y

— CGTN (@CGTNOfficial) January 24, 2020