Ο κορονοϊός συνεχίζει να θερίζει την Ιταλία καθώς πλέον οι νεκροί από τον φονικό ιο ανέρχονται στους 2.158.

Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 349 νέους θανάτους, ενώ τα νέα κρούσματα που μετράει ο κορονοιός ξεπερνούν τα τρεις χιλιάδες (3.233 νέες μολύνσεις).

Συνολικά, τα κρούσματα του Covid-19 σε ολόκληρη τη χώρα είναι πλέον 27.980, από τα 24.747 χθες. Παράλληλα οι ιασθέντες σήμερα έφτασαν τους 2.749, ενώ χθες 2.335 άνθρωποι είχαν ιαθεί.

Στην Λομβαρδία συνολικά υπάρχουν 14.649 κρούσματα και 1.420 νεκροί. Στην περιφέρεια Εμίλια Ρομάνια μολύνθηκαν 3.522 άνθρωποι και οι νεκροί, συνολικά, ειναι 346. Στο δε Βενετο σημειώθηκαν 2.473 μεταδόσεις και υπάρχουν 69 νεκροί που αφήνει πίσω του ο νέος κορονοϊός.

Ο κορονοϊός έχει μετατρέψει την άλλοτε πολύβουη Ιταλία και μια έρημη έκταση πολλών χιλιομέτρων. Όπως θα δείτε και στα πλάνα από drone ο κόσμος έχει μείνει κλεισμένος στα σπίτια τους και έξω δεν κυκλοφορεί ψυχή.

Drone video shows almost entirely deserted roads in this part of northern Italy following the coronavirus outbreak. The country now has more than 24,000 cases of infection in total and on Sunday announced 368 deaths in just 24 hours. https://t.co/SsQZFIs7CB pic.twitter.com/6nGKxZKXNt