Κορονοϊός: Έμβρυο πέθανε στην κοιλιά της μητέρας του – Πώς μολύνθηκε

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο και δυσάρεστο περιστατικό, που σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σχετίζεται με τον κορονοϊό, καταγράφηκε στο Ισραήλ. Έμβρυο πέθανε στην κοιλιά της μητέρας του, έχοντας μολυνθεί μέσω του πλακούντα από την COVID-19.

Η εγκυμονούσα, που βρίσκονταν στην 36η εβδομάδα της κύησης της, εισήχθη στο νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο, νιώθοντας άρρωστη. Μάλιστα, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι το έμβρυο ήταν ήδη νεκρό στην κοιλιά της μητέρας του.

Το νοσοκομείο «Meir Medical Center», όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times of Israel, ανακοίνωσε πως το αγέννητο έμβρυο μολύνθηκε με κορονοϊό στη μήτρα από τη μητέρα του, η οποία βρέθηκε ότι έπασχε επίσης από Covid-19.

Fetus infected with COVID-19 dies in womb, in 2nd such case in Israel https://t.co/bpNAqxZx7d