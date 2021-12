Σε καθεστώς lockdown μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι στη Γερμανία όπως ανακοίνωσε η Άνγκελα Μέρκελ. Συγκεκριμένα δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε εστιατόρια, θέατρα, κινηματογράφους και καταστήματα που δεν πωλούν είδη πρώτης ανάγκης. Τα νυχτερινά κέντρα θα είναι κλειστά στις κόκκινες περιοχές ενώ οι εκδηλώσεις θα γίνονται ως εξής. Στους εσωτερικούς χώρους έως 50 άτομα και στους εξωτερικούς έως 200.



Η Άνγκελα Μέρκελ μίλησε για πράξη αλληλεγγύης, τόνισε πως ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι η μόνη διέξοδος από την πανδημία και θα μπορούσε να ξεκινήσει από το Φεβρουάριο. Ξεκαθάρισε πάντως πως πρώτα θα πρέπει να περάσει με νόμο από την ομοσπονδιακή Βουλή.

BREAKING: Germany’s leaders are backing a vaccine mandate for all, and tough restrictions for unvaccinated people. https://t.co/YU3XwKzNgE