Κορονοϊός: Η Κίνα καθιερώνει το ψηφιακό «διαβατήριο υγείας» στα ταξίδια

Η Κίνα καθιερώνει το ψηφιακό «διαβατήριο υγείας» και με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα μπορούν να αποδεικνύουν την κατάσταση της υγείας τους σε ταξίδια προς ή από το εξωτερικό. Στόχος της εφαρμογής είναι να συμβάλλει στο ευρύτερο άνοιγμα των κινεζικών συνόρων, ενώ η χρήση της δεν είναι ακόμη υποχρεωτική.

Το «πιστοποιητικό υγείας για τα διεθνή ταξίδια» είναι εφαρμογή για smartphone, η οποία επιδεικνύει και πιστοποιεί υγειονομικά δεδομένα των επιβατών, όπως τα τεστ τους για την COVID-19 (PCR ή αντισωμάτων) ή η κατάστασή τους όσον αφορά τον εμβολιασμό τους κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός. Προς το παρόν η χρήση της εφαρμογής αυτής δεν είναι υποχρεωτική, ενώ αφορά μόνο τους Κινέζους.

Αυτή θα τους «προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία» στα ταξίδια τους «στον βαθμό που θα συναφθούν συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών υγείας ανάμεσα στην Κίνα και άλλες χώρες», σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

China to issue domestic travelers with virus passport, complete with information on vaccine manufacturer and type as well as results of antibody testshttps://t.co/aFejeIEu6o