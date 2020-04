Σε μία συγκινητική πρωτοβουλία προχώρησε ένας οδηγός ταξί στην Ισπανία, όντας αποφασισμένος να βοηθήσει με τον δικό του τρόπο στη “μάχη” κατά του κορονοϊού.

Έτσι, λοιπόν, αποφάσισε να μεταφέρει δωρεάν στα νοσοκομεία τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό. Η πράξη του έγινε σύντομα ευρέως γνωστή και μία ημέρα τον περίμενε μία πολύ ευχάριστη έκπληξη. Όταν δέχθηκε μία κλήση για να παραλάβει έναν ασθενή από το νοσοκομείο, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα συνέβαινε.

Κατά την είσοδο του, γιατροί και νοσηλευτές τον χειροκροτούσαν και τον ευχαριστούσαν για αυτό που κάνει και μάλιστα του έδωσαν έναν φάκελο με χρήματα. Εκείνος συγκινημένος, δεν πίστευε στα μάτια του…

Δείτε τη συγκλονιστική στιγμή

