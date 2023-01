Τουλάχιστον 60.000 θάνατοι που συνδέονται με τον κορονοϊό καταγράφηκαν σε νοσοκομεία στην Κίνα. Ο τραγικός απολογισμός αφορά διάστημα ενός μηνός μετά την άρση των περιορισμών υγείας στη χώρα.

Στον απόηχο της παγκόσμιας κριτικής για τα δεδομένα του κορονοϊού στην Κίνα, το Πεκίνο ανακοίνωσε μία μεγάλη αύξηση από τα προηγούμενα στοιχεία, αναφορικά με την πανδημία.

«Συνολικά 59.938 (θάνατοι) καταγράφηκαν μεταξύ 8 Δεκεμβρίου 2022 και 12 Ιανουαρίου 2023», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τζιάο Γιαχούι, αξιωματούχος της κινεζικής Εθνικής Επιτροπής Υγείας. Από τους ασθενείς που πέθαναν, το 90,1% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Αυτός ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει θανάτους εκτός ιατρικών εγκαταστάσεων.

Μεταξύ αυτών των θανάτων, οι 5.503 προκλήθηκαν άμεσα από αναπνευστική ανεπάρκεια που συνδέεται με την Covid-19, δήλωσε ο αξιωματούχος.

China's zero-Covid policy fails miserably. Between December 8 & January 12, 60,000 deaths reported across the country.@ShrishtiVerma1 breaks down the satellite images showing the traffic & rush of people near hospitals as well as crematoriums.@roypranesh shares more details. pic.twitter.com/hK5wSODgdn