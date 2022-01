Η Κίνα δεν θέλει να ρισκάρει τίποτα σε σχέση με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν τον Φεβρουάριο στο Πεκίνο και φαίνεται πως καταφεύγει σε ακραία μέτρα για να περιορίσει τη νέα έξαρση του κορονοϊού.

Εδώ και μέρες είναι γνωστό ότι τρεις πόλεις στην Κίνα έχουν μπει σε καραντίνα αφού παρατηρείται νέα έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού. Μόνο που οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω των social media παραπέμπουν σε άλλες καταστάσεις και στο καθεστώς των Ναζί. Γιατί δείχνουν στρατόπεδα καραντίνας, με εκατομμύρια κόσμου να μένει σε κοντέινερ για τουλάχιστον 15 μέρες!

Μεταλλικά κοντέινερ έχουν στοιβαχτεί το ένα δίπλα στο άλλο, σε αχανείς εκτάσεις. Τα κοντέιντερ, μικροσκοπικοί χώροι, έχουν ξύλινα κρεβάτια και μια τουαλέτα. Εκεί μένουν, έως και 15 μέρες, όσοι θεωρούνται ύποπτα κρούσματα κορονοϊού, ανάμεσά τους παιδιά, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι!

Συνολικά, 20 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, καθώς οι πόλεις Xian, Anyang, Yuzhou έχουν μπει σε καραντίνα και απαγορεύεται να βγουν ακόμη και για αγοράσουν τρόφιμα, αναφέρει η Daily Mail.

Η Anyang, με 5,5 εκατ. κατοίκους, μπήκε σε lockdown στη Δευτέρα (11.01.2022) ύστερα από τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον. Κάποιοι απ’ αυτούς είπαν στο BBC ότι συμμετείχαν σε μια «μεγάλη μεταφορά» χιλιάδων ανθρώπων σε στρατόπεδα.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps — Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022

1/n Meanwhile in totalitarian lockdown in china, local government are hard at work lifting the starvations as long as the hungers are willing to squat down & slip the chow bowls through the welded down escaping gates. pic.twitter.com/qQmC4KGgW0 — Northrop Gundam 🇺🇸 🍊 (@GundamNorthrop) January 11, 2022

Why I'm still betting on China to suppress Omicron…



This video purports to show children, in full PPE, being bussed to a quarantine centre because of a small outbreak in Anyang, Henan.

The text, from a parent, says 'mum and dad will wait for you to come home!' https://t.co/0cnN7O8fP5 — Bill Birtles (@billbirtles) January 12, 2022

Εργαζόμενοι με ειδικές λευκές στολές φαίνονται να δίνουν φαγητό στους ανθρώπους που έχουν μεταφερθεί στα στρατόπεδα καραντίνας. Μόνο που οι άνθρωποι που ζουν εκεί καταγγέλλουν πως τους έχουν αφήσει χωρίς φαγητό και χωρίς θέρμανση και πως τους μετέφεραν, με το ζόρι, μέσα στη νύχτα.

«Δεν υπάρχει τίποτα εδώ, μόνο βασικά είδη πρώτης ανάγκης… Κανείς δεν ήρθε να μας ελέγξει, τι είδους καραντίνα είναι αυτή;», καταγγέλλουν οι εσώκλειστοι.

«Έκαναν μια μεγάλη μεταφορά μας, πάνω από χίλια άτομα, μέσα στη νύχτα και πολλοί από εμάς είμαστε ηλικιωμένοι και παιδιά. Δεν έκαναν καμία σωστή ρύθμιση και έτσι απλώς μας τοποθέτησαν απρόσεκτα», σημειώνουν.

Σε άλλα βίντεο, καταγράφεται η επίθεση που δέχεται ένας άνδρας, που έκανε το… έγκλημα να βγει, παρά την απαγόρευση από το κοντέινερ του για να αγοράσει φαγητό!