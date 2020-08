Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια κοινότητα από την είδηση που μεταδίδει το Bloomberg και σύμφωνα με την οποία στη Μαλαισία εντόπισαν μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία καθιστά τον ιό δέκα φορές πιο μεταδοτικό.

Η συγκεκριμένη μετάλλαξη όπως αναφέρει το δημοσίευμα έχει βρεθεί και σε άλλες χώρες και ονομάζεται D614G ενώ έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον τρία από τα 45 κρούσματα μιας συρροής που ξεκίνησε από τον ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου που επέστρεψε από την Ινδία και παραβίασε την 14ήμερη καραντίνα αλλά και σε μία ακόμη συρροή κρουσμάτων που εντοπίστηκαν σε ανθρώπους που επέστρεψαν από τις Φιλιππίνες.

Η ίδια μετάλλαξη εντοπίστηκε και σε άλλους ανθρώπους και στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

The coronavirus mutation called D614G has been found to be 10 times more infectious https://t.co/dXW1WiCOwd

Η μετάλλαξη «λέγεται ότι έχει υψηλότερη πιθανότητα μετάδοσης ή μολυσματικότητας, αλλά ακόμα δεν έχουμε αρκετά αξιόπιστα στοιχεία για να πούμε ότι θα συμβεί», δήλωσε η υφυπουργός Υγείας των Φιλιππίνων Maria Rosario Vergeire.

Η νέα αυτή αναφορά ανατρέπει τα δεδομένα καθώς το μεταλλαγμένο αυτό στέλεχος μπορεί να σημαίνει ότι οι μελέτες για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μπορεί να είναι ελλιπείς ή αναποτελεσματικές έναντι της μετάλλαξης, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Υγείας της Μαλαισίας, Noor Hisham Abdullah.

«Οι άνθρωποι πρέπει να είναι προσεκτικοί και να λαμβάνουν περισσότερα μέτρα προστασίας επειδή αυτό το στέλεχος έχει πλέον βρεθεί στη Μαλαισία», έγραψε ο Noor Hisham στο Facebook το Σάββατο λέγοντας ότι το στέλεχος μπορεί να το κάνει 10 φορές πιο μολυσματικό χωρίς να αναφέρει μελέτη.

Το στέλεχος του ιού έχει βρεθεί σε πολλές άλλες χώρες και έχει γίνει η κυρίαρχη παραλλαγή στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το στέλεχος οδηγεί σε μια πιο σοβαρή ασθένεια. Η μετάλλαξη έχει επίσης εντοπιστεί σε πρόσφατα κρούσματα στην Κίνα.

The highly infectious Covid-19 mutation, known as D614G, has been detected in the country.



Dr Noor Hisham said the virus with the D614G mutation was highly infectious and “found to be 10 times easier to infect other individuals”.



Full report: https://t.co/fNfhO4NnaR pic.twitter.com/9U08KexQMF