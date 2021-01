Κορονοϊός: Σε αυτοαπομόνωση ο Βρετανός υπουργός Υγείας – Το μήνυμα στο Twitter

Σε αυτοαπομόνωση ανακοίνωσε ότι τίθεται ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ματ Χάνκοκ, ως την Κυριακή.

Όπως έγραψε στο Twitter, έλαβε ειδοποίηση από την εφαρμογή στο κινητό για την COVID-19 του εθνικού συστήματος υγείας, με την οποία ενημερωνόταν ότι μπορεί να ήρθε σε επαφή με κάποιον που διαγνώστηκε θετικός στον νέο κορονοϊό.

“Χθες το βράδυ ειδοποιήθηκα από την @NHSCOVID19app να τεθώ σε αυτοαπομόνωση. Επομένως θα παραμείνω στο σπίτι και δεν θα βγω καθόλου ως την Κυριακή”, αναφέρει ο Βρετανός υπουργός Υγείας στο μήνυμά του στο Twitter.

Last night I was alerted by the @NHSCOVID19app to self isolate so I’ll be staying at home & not leaving at all until Sunday.



We all have a part to play in getting this virus under control. pic.twitter.com/MaN1EI7UyY