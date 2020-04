Συγκινεί το μήνυμα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στους γιατρούς και νοσηλευτές που δίνουν τη μάχη κατά του κορονοϊού.

Ο αστροναύτης της NASA Άντριου Μόργκαν μοιράστηκε από το διάστημα όπου βρίσκεται, μια φωτογραφία του και ένα μήνυμα, για να δείξει την εκτίμηση που έχει στο γενναίο ιατρο-νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο στη διάρκεια της συνεχιζόμενης κρίσης του κορονοϊού διακινδυνεύει τη ζωή τους για να σώσει ζωές.

Ο Μόργκαν είναι γιατρός και έστειλε το τουίτ ανήμερα της National Doctors’ Day στις ΗΠΑ.

«Ως γιατρός, στρέφοντας τη ματιά μου πίσω στον πλανήτη μας ανήμερα της #NationalDoctorsDay, η σκέψη μου είναι στους επαγγελματίες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τους εθελοντές που διακινδυνεύουν τις ζωές τους σε αυτή την κρίση» έγραψε ο Μόργκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. «Οι καλύτερες μας στιγμές είναι όταν βοηθούμε ο ένας τον άλλον. Στέκομαι με δέος μπροστά στο ανιδιοτελές έργο σας. Σας ευχαριστώ από τον @Space_Station».

From on board the @Space_Station, congratulations to the @USUhealthsci class of 2020, graduating a few weeks early to serve their country and serve their patients at this critical time. I am so proud of you all. pic.twitter.com/YzML0qGjTZ