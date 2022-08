Σφοδροί άνεμοι και βροχοπτώσεις έπληξαν την Κορσική σήμερα (18.08.2022), με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Χαλάζι, έντονη βροχόπτωση και άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα που έφθανε έως και τα 224 χλμ. την ώρα σάρωσαν την Κορσική, με τμήματα της Γαλλίας να αντιμετωπίζουν τόσο έντονες βροχοπτώσεις σε διάστημα μερικών ωρών, απ΄ό,τι στη διάρκεια όλων των τελευταίων μηνών.

Στην Κορσική, που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό, ένα κορίτσι 13 ετών σκοτώθηκε όταν ένα δέντρο έπεσε σε κατασκηνωτικό χώρο όπου διέμενε και μια 72χρονη έχασε τη ζωή της όταν η ψάθινη σκεπή μιας παραλιακής καλύβας έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό της, δήλωσαν οι αρχές.

Heavy rainfall in and around Paris led to flooding in the region, with footage showing a bus filling with water in a suburb near France’s capital city. https://t.co/zzBxw2H183 pic.twitter.com/zJV2sEVCvk