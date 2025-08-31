Κόστα Ρίκα: Εντοπίστηκε πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια – Ο μοναδικός στο είδος του που έχει βρεθεί ποτέ

Ο μοναδικός στο είδους του που έχει βρεθεί ποτέ, ο σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας, ανακαλύφθηκε από ομάδα ψαράδων κατά τη διάρκεια ενός αλιευτικού ταξιδιού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Tortuguero της Κόστα Ρίκα.

Ο καρχαρίας – νοσοκόμος (Ginglymostoma cirratum) εντοπίστηκε στα νερά της Κόστα Ρίκα κατά τη διάρκεια ενός ψαρέματος το 2024. Ο σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας που πιάστηκε σε βάθος 37 μέτρων – και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος -, είχε μήκος περίπου 2 μέτρα. Το έντονο χρώμα του δέρματός του, υποδηλώνει μια πάθηση γνωστή ως ξανθοχρωμισμός και είναι η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ξανθισμού στο είδος και η πρώτη καταγραφή οποιουδήποτε είδους στην Καραϊβική Θάλασσα.

«Είδαμε μια πορτοκαλί λάμψη κάτω από το νερό και είπα: “Θεέ μου, τι είναι αυτό;”», δήλωσε στους New York Times ο 43χρονος Γκάρβιν Γουάτσον, οδηγός αθλητικού ψαρέματος και ιδιοκτήτης ξενοδοχείου . «Όλοι ουρλιάζαμε σαν τρελοί».

Η αλιευτική ομάδα δημοσίευσε τις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γρήγορα τράβηξε την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας.

Ο καρχαρίας ξεχώρισε αμέσως στα καθαρά νερά της Κόστα Ρίκα λόγω του ασυνήθιστου πορτοκαλί χρώματος του, το οποίο οι επιστήμονες λένε ότι προκαλείται από μια σπάνια πάθηση γνωστή ως ξανθοχρωμισμός.

Αυτή η πάθηση προκαλείται από τις χρωστικές ουσίες στο δέρμα των ζώων που καθορίζουν το χρώμα τους. Στην περίπτωση του ξανθοχρωμισμού, υπάρχει απώλεια πιο σκούρων χρωστικών, με αποτέλεσμα την επικράτηση του κίτρινου ή του πορτοκαλί.

Οι ερευνητές που δημοσίευσαν τις φωτογραφίες στο περιοδικό Marine Biology τόνισαν ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται καρχαρίας αυτής της απόχρωσης.

Αυτό καθιστά το εύρημα μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει παρόμοιες αναφορές. Επίσης, ο συγκεκριμένος καρχαρίας έχει και ένα άλλο ασυνήθιστο χαρακτηριστικό: Έχει λευκά μάτια, «χωρίς ορατές ίριδες».

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη αλμπινισμού, μιας διαφορετικής πάθησης που προκαλείται από την έλλειψη ή την ελάχιστη παραγωγή μελανίνης.

Ο αλμπινισμός επηρεάζει το χρώμα του δέρματος, του τριχώματος ή των ματιών ενός ζώου, δίνοντάς τους μια λευκή ή πολύ χλωμή εμφάνιση.

Η ταυτόχρονη παρουσία ξανθοχρωμισμού και σημαδιών αλμπινισμού σε έναν καρχαρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σημαντική για την επιστημονική κοινότητα.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό το εύρημα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των γενετικών και βιολογικών παραγόντων που καθορίζουν τα χρώματα στα θαλάσσια είδη.

Ο καρχαρίας απελευθερώθηκε πίσω στην άγρια ​​φύση από τους ψαράδες αμέσως μετά τη σύλληψή του. Οι επιστήμονες ελπίζουν να επισκεφθούν την περιοχή για να διεξάγουν περισσότερες μελέτες.