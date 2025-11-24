Κούριερ της Amazon πετάει με οργή στο έδαφος το χριστουγεννιάτικο δώρο παιδιού – Δείτε το βίντεο

Απίστευτες εικόνες από κάμερα καταγράφουν τη στιγμή που ένας κούριερ της Amazon πετάει με οργή στο έδαφος το χριστουγεννιάτικο δώρο ενός παιδιού, μπροστά από την πόρτα.

Στο βίντεο, ο κούριερ της Amazon φαίνεται να πλησιάζει την εξώπορτα και με μια απότομη κίνηση, σηκώνει το κουτί – γεμάτο παιχνίδια – και το εκτοξεύει στο πλακόστρωτο, πριν φύγει σαν να μην συνέβη τίποτα.

Οι γονείς, που είδαν το συμβάν μέσω της κάμερας, έμειναν άφωνοι από την αδικαιολόγητη συμπεριφορά, ειδικά ενόψει των γιορτών. Το περιστατικό έχει ήδη φτάσει στην Amazon, η οποία επιβεβαίωσε ότι ερευνά το θέμα.