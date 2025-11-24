Κόσμος

Κούριερ της Amazon πετάει με οργή στο έδαφος το χριστουγεννιάτικο δώρο παιδιού – Δείτε το βίντεο

Τον κατέγραψε κάμερα ασφαλείας – η εταιρεία σε έρευνα μετά το εξοργιστικό περιστατικό
Κούριερ της Amazon πετάει με οργή στο έδαφος το χριστουγεννιάτικο δώρο μικρού παιδιού
Κούριερ της Amazon πετάει με οργή στο έδαφος το χριστουγεννιάτικο δώρο μικρού παιδιού

Απίστευτες εικόνες από κάμερα καταγράφουν τη στιγμή που ένας κούριερ της Amazon πετάει με οργή στο έδαφος το χριστουγεννιάτικο δώρο ενός παιδιού, μπροστά από την πόρτα.

Στο βίντεο, ο κούριερ της Amazon φαίνεται να πλησιάζει την εξώπορτα και με μια απότομη κίνηση, σηκώνει το κουτί – γεμάτο παιχνίδια – και το εκτοξεύει στο πλακόστρωτο, πριν φύγει σαν να μην συνέβη τίποτα.

Οι γονείς, που είδαν το συμβάν μέσω της κάμερας, έμειναν άφωνοι από την αδικαιολόγητη συμπεριφορά, ειδικά ενόψει των γιορτών. Το περιστατικό έχει ήδη φτάσει στην Amazon, η οποία επιβεβαίωσε ότι ερευνά το θέμα.

