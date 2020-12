«Κούρσα ενάντια στον χρόνο» ο εμβολιασμός κατά του κορονοϊού στις ΗΠΑ

Μία νοσηλεύτρια ήταν ο πρώτος άνθρωπος στις ΗΠΑ που εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού την Δευτέρα (14/12), με την ίδια να δηλώνει ότι αισθάνεται πως «πλησιάζει η λύτρωση», την ώρα που οι νεκροί στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τους 300.000. Ο εμβολιασμός της Σάντρα Λίντσεϊ, που επί μήνες φρόντιζε ασθενείς με covid-19, έγινε σε απευθείας μετάδοση με τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

“Δεν ένιωσα διαφορετικά απ΄ό,τι αν έκανα ένα οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο”, σχολίασε η Λίντσεϊ. “Αισθάνομαι αισιόδοξη σήμερα, ανακουφισμένη. Νιώθω σα να πλησιάζει η λύτρωση. Ελπίζω αυτό να σηματοδοτήσει την αρχή του τέλος μιας πολύ οδυνηρής περιόδου στην ιστορία μας”.

“Θέλω να ενσταλάξω εμπιστοσύνη στο κοινό ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές”, τόνισε η ίδια.

Today, ICU nurse Sandra Lindsay made history as the first American to be vaccinated.



“I felt a huge sense of relief after I took the vaccine… There is hope.” pic.twitter.com/45RWerTqdX