Κουρσκ: Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε πλωτές γέφυρες σε ρωσικό έδαφος με αμερικανικά οπλικά συστήματα

Για πρώτη φορά μετά την 6η Αυγούστου που οι ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Κουρσκ, η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα 21.8.2024 πως έκανε χρήση αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων – των HIMARS – σε ρωσικό έδαφος.

«Που “εξαφανίσθηκαν” οι πλωτές γέφυρες στην περιοχή του Κουρσκ; Οι χειριστές… τις καταστρέφουν με ακρίβεια» ανακοίνωσαν με ανάρτηση τους στο Telegram οι Ειδικές Δυνάμεις Επιχειρήσεων της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως χρησιμοποιήθηκαν τα αμερικανικής κατασκευής πυραυλικά συστήματα HIMARS.

Οι πλωτές γέφυρες είχαν τοποθετηθεί από Ρώσους στρατιώτες, καθώς έχουν αποκοπεί από τη Ρωσία μετά την ανατίναξη τριών γεφυρών στον ποταμό Σέιμ από τους Ουκρανούς.

Η ανατίναξη αυτών των γεφυρών είχε ως αποτέλεσμα μια περιοχή περίπου 700 τετραγωνικών χιλιομέτρων να απομονωθεί, εγκλωβίζοντας περί τους 3.000 Ρώσους στρατιώτες, που δεν έχουν πλέον σχεδόν κανέναν τρόπο ανεφοδιασμού.

Η Ουάσιγκτον δεν έκανε απευθείας σχόλια σχετικά με την χρήση αμερικανικής κατασκευής όπλων στην περιοχή Κουρσκ, ενώ λέει ότι οι πολιτικές της δεν άλλαξαν και ότι η Ουκρανία αμύνεται στις ρωσικές επιθέσεις.

Ενώ οι σύμμαχοί της έχουν απαγορεύσει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις με δυτικά όπλα εντός της Ρωσίας, επέτρεψαν στο Κίεβο να τα χρησιμοποιεί για να πλήττει παραμεθόριες περιοχές από τότε που η Ρωσία άρχισε την νέα της επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου την περασμένη άνοιξη.

Το Κρεμλίνο έχει χαρακτηρίσει την χρήση αμερικανικών όπλων εντός του εδάφους της Ρωσίας ως κλιμάκωση.

Το βίντεο που ανάρτησαν οι ειδικές δυνάμεις δείχνει επιθέσεις σε αρκετά πλωτά περάσματα. Τουλάχιστον μια από τις επιθέσεις φαίνεται να πραγματοποιείται με πυρομαχικά διασποράς, πιθανότατα και αυτά αμερικανικής κατασκευής.

Ukrainian SOF shares footage of strikes on the pontoon-building capacity of Russia in the Kursk region, targeting engineering vehicles with FPV drones and striking crossings with HIMARS missile systems. pic.twitter.com/7McJXbMbYY