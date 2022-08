Συνεχίζουν να φλέγονται οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Κούβα, αφού η πυρκαγιά που ξέσπασε εξακολουθεί να μαίνεται από την Παρασκευή (05.08.2022). Σήμερα μάλιστα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι μια τρίτη δεξαμενή καταστράφηκε από τις φλόγες.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας κεραυνός χτύπησε μια από τις οκτώ δεξαμενές των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Ματάνσας, 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας στην Κούβα. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, η δεξαμενή περιείχε 26.000 κυβικά μέτρα αργού πετρελαίου ή περίπου το 50% της μέγιστης χωρητικότητάς της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τυλίχθηκε στις φλόγες μια δεύτερη δεξαμενή, η οποία περιείχε 52.000 κυβικά μέτρα μαζούτ. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών με τη συνδρομή ελικοπτέρων, ακολούθησε νέα ισχυρή έκρηξη τα μεσάνυχτα της Κυριακής, υποχρεώνοντας τις αρχές να διατάξουν την άμεση εκκένωση της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνέβη αυτό που φοβόμασταν» με την καταστροφή και τρίτης δεξαμενής, η οποία περιείχε αργό πετρέλαιο, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης του Ματάνσας, ο Μάριο Σαμπίνες Λορέντσο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μέσω Twitter.

Η κατάσταση είναι «πολύ περίπλοκη» με «τρεις δεξαμενές να φλέγονται», ανέφερε ο κυβερνήτης χωρίς να διευκρινίσει πόσες χιλιάδες κυβικά μέτρα αργού πετρελαίου περιείχε η τρίτη δεξαμενή. Συμπλήρωσε ότι πυροσβεστικές δυνάμεις από το Μεξικό και τη Βενεζουέλα έχουν σπεύσει σε βοήθεια.

Χθες Κυριακή, τέσσερα αεροπλάνα από το Μεξικό και τη Βενεζουέλα προσγειώθηκαν στο Βαραδέρο, 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ματάνσας, μεταφέροντας ειδικούς στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τόνους πυροσβεστικού αφρού.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του και η τύχη άλλων 16 αγνοείται, ενώ 26 τραυματίες παραμένουν σε νοσοκομεία και πέντε εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

We need to pray for Cuba, 🙏🏽🙏🏽, #fuerzaCuba pic.twitter.com/ywXnaI1iUa