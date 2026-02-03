Κόσμος

Κούβα: Μηδέν βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Καλλιέργειες της Κούβας έπιασαν πάγο, ασυνήθιστο φαινόμενο σε ένα νησί με τροπικό κλίμα
Κύματα σκάνε στην παραλιακή λεωφόρο Malecon στην Αβάνα
Κύματα σκάνε στην παραλιακή λεωφόρο Malecon στην Αβάνα / REUTERS / Φωτογραφία Norlys Perez

H Κούβα κατέγραψε 0° βαθμούς Κελσίου την Τρίτη (03.02.2026) στην επαρχία Ματάνσας, που συνορεύει με την Αβάνα. Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ σημειωθεί στη νήσο της Καραϊβικής, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Ο μετεωρολογικός σταθμός του Ίντιο Χατουέι στην Κούβα «κατέγραψε μία θερμοκρασία 0° Κελσίου, αγγίζοντας για πρώτη φορά το σημείο πήξης στην κουβανική επικράτεια και σηματοδοτώντας ένα νέο ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο» της ελάχιστης θερμοκρασίας, επισημαίνει το ινστιτούτο «Insmet» στη σελίδα του στο Facebook.

Το προηγούμενο ρεκόρ, 0,6 βαθμοί Κελσίου, είχε καταγραφεί το 1996 στην επαρχία Μαγιαμπέκ, δίπλα στη Ματάνσας.

Το Μετεωρολογικό Κέντρος της Ματάνσας επιβεβαίωσε την παρουσία πάγου στις καλλιέργειες τη ζώνης του Ίντιο Χατουέι, ένα ασυνήθιστο φαινόμενο σε μία νήσο με τροπικό κλίμα.

Η Κούβα διαθέτει μετεωρολογικά μητρώα από τα μέσα του 19ου αιώνα, ακόμα και αν τα πιο αξιόπιστα χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα.

Σύμφωνα με το «Insmet», η ασυνήθιστη πτώση της θερμοκρασίας στην Κούβα εξηγείται από την έλευση ενός πολύ ισχυρού ψυχρού μετώπου από τη Βόρεια Αμερική, που μετέφερε μία πολική αέρια μάζα προς την Καραϊβική.

Ένα κύμα σκάει στην παραλιακή λεωφόρο Malecon στην Αβάνα
Ένα κύμα σκάει στην παραλιακή λεωφόρο Malecon στην Αβάνα / REUTERS / Φωτογραφία Norlys Perez
Ένα άτομο περπατά στην πλημμυρισμένη παραλιακή οδό Malecon στην Αβάνα
Ένα άτομο περπατά στην πλημμυρισμένη παραλιακή λεωφόρο Malecon στην πρωτεύουσα της Κούβας / REUTERS / Φωτογραφία Norlys Perez

 

Ένα τμήμα των ΗΠΑ βρέθηκε αντιμέτωπο με σφοδρό ψύχος μετά το πέρασμα μιας χειμερινής καταιγίδας, που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, βύθισε στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και έσπειρε το χάος στις αερομεταφορές.

Στη Φλόριντα, πολιτεία γνωστή για τις παραλίες και τη ζέστη της, σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από την Κούβα, αυτές οι συνθήκες προκάλεσαν ένα περίεργο φαινόμενο: την πτώση των ιγκουάνα, που παρέλυσαν από το κρύο.

