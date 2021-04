Εξήντα χρόνια μετά τη διακήρυξη του «σοσιαλιστικού χαρακτήρα» της κουβανικής επανάστασης από τον Φιντέλ Κάστρο, ο αδελφός του, Ραούλ Κάστρο, επιβεβαίωσε σήμερα, στην ομιλία του στο 8ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος, ότι παραδίδει την ηγεσία στη «νέα γενιά».

Το συνέδριο διεξάγεται εν μέσω της πανδημίας της Covid-19, κεκλεισμένων των θυρών και θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες. Για τον 89χρονο Ραούλ Κάστρο, αυτό το «ιστορικό ραντεβού» θα είναι το τελευταίο του στην ηγεσία του Κόμματος τα ηνία του οποίου θα αναλάβει μια νέα γενιά, μετά τη δική του αποχώρηση.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα συνέδρια, η τηλεόραση δεν είχε μεταδώσει πλάνα μέχρι αργά το πρωί. Μόνο μερικές φωτογραφίες και βίντεο ανέβηκαν, με το σταγονόμετρο, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ή σε ιστοσελίδες των κρατικών μέσων ενημέρωσης. Μία από αυτές έδειχνε τους εκατοντάδες συνέδρους του PCC να χειροκροτούν, όρθιοι, τον Ραούλ Κάστρο που έμπαινε στην αίθουσα, φορώντας ως συνήθως τη στρατιωτική στολή του. Αντιθέτως, ο διάδοχός του, ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, 60 ετών, φορούσε ένα απλό, λευκό πουκάμισο.

The 8th Congress of the Communist Party of Cuba begins today, presided by Central Committee First Secretary Army General Raúl Castro Ruz

