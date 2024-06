Κουβέιτ: Δεκάδες νεκροί από πυρκαγιά σε κτίριο που διέμεναν ξένοι εργάτες

Τραγωδία στο Κουβέιτ όπου δεκάδες άνθρωποι – ξένοι εργάτες ως επί το πλείστον – πέθαναν από ασφυξία όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην πολυκατοικία που έμεναν.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών του Κουβέιτ, τουλάχιστον 49 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στο κτίριο στεγάζονταν σχεδόν 200 ξένοι εργάτες, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα μεγαλώσει.

Στην πυρκαγιά, στο προάστιο Μανγκάφ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Κουβέιτ, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι, έγινε γνωστό από το υπουργείο Υγείας.

Ένας προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου Εσωτερικών μιλούσε για περισσότερους από 35 νεκρούς. Ένας υπεύθυνος νοσοκομείου έκανε λόγο, από την πλευρά του, για 30 τραυματίες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στους κάτω ορόφους ενός κτιρίου, όπου διαμένουν εργάτες από την Ασία, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και εξαπλώθηκε ραγδαία στους πάνω ορόφους.

🚨 SHOCKING! Around 40 Indian nationals were killed in a building fire at an labour camp in Kuwait. There is no saftey for Indian workers in middle east. Strong protest needed! pic.twitter.com/KkWfP8xdFm

Το εξαώροφο κτίριο χρησιμοποιείτο για τη στέγαση 196 εργατών, είπε ένας αξιωματούχος της εταιρείας που τους απασχολούσε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών, σεΐχη Φαχντ αλ-Γιουσέφ, ο οποίος έσπευσε στο πλευρό των θυμάτων.

Μονάχα τρεις νεκροί έχουν προς το παρόν ταυτοποιηθεί, δήλωσε ο στρατηγός Αΐντ αλ Ογαϊχάν, διευθυντής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο υπουργείο Εσωτερικών.

Τα θύματα πέθαναν από ασφυξία, αφότου εισέπνευσαν καπνό. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προς το παρόν καθοριστεί, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Κουβέιτ.

At least 49 people were killed in a fire in a residential building in the city of Mangaf in southern Kuwait on Wednesday, Kuwait’s Ministry of Interior said.https://t.co/iKLSFYQ3d1 pic.twitter.com/BFTUa6ZkIv