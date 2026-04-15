Κουβέιτ: Έκκληση για απελευθέρωση του δημοσιογράφου που κρατείται μετά από ανάρτηση βίντεο για τον πόλεμο

Την άμεση απελευθέρωση του του βραβευμένου δημοσιογράφου Αχμέτ Σιχάμπ-Ελντίν που κρατείται στο Κουβέιτ ζητούν διεθνείς οργανώσεις για την προάσπιση της ελευθερίας του Τύπου.

Ο δημοσιογράφος Αχμέτ Σιχάμπ-Ελντίν συνελήφθη στο Κουβέιτ και είναι φυλακισμένος εδώ και έξι εβδομάδες για ανάρτηση που έκανε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ότι ο Σιχάμπ-Ελντίν, ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα (ΗΠΑ-Κουβέιτ), συνελήφθη στις 3 Μαρτίου 2026, λίγο μετά την άφιξή του στο Κουβέιτ για να επισκεφθεί την οικογένειά του.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από τη σύλληψή του, κρατείται με περιορισμένη πρόσβαση σε νομική συνδρομή.

International press freedom watchdogs are calling for the immediate release of prize-winning journalist Ahmed Shihab-Eldin, who has been held in Kuwaiti custody for over six weeks.



Ο δημοσιογράφος κρατείται γιατί έκανε ανάρτηση στα social media με ένα ευαίσθητο στρατιωτικό περιστατικό. Συγκεκριμένα στις 2 Μαρτίου, ανέβασε βίντεο με γεωγραφική τοποθεσία και αναφορές σχετικά με ένα αεροσκάφος F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που συνετρίβη στην αλ-Τζάχρα, δυτικά της Πόλης του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συντριβή αποδίδεται σε περιστατικό «φιλικών πυρών», κατά το οποίο οι αμυντικές δυνάμεις του Κουβέιτ φέρονται να έπληξαν κατά λάθος αμερικανικό αεροσκάφος, εν μέσω περιόδου αυξημένης έντασης στην περιοχή. Ο Αχμέτ Σιχάμπ-Ελντίν ανέφερε μέσω του Substack ότι τα μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εκτιναχθούν και στη συνέχεια δέχθηκαν βοήθεια από κατοίκους της περιοχής.