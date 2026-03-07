Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας των ιρανικών επιθέσεων

Η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης
Blue Metal Oil Barrels Stacked In A Warehouse
iStock

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι έθεσε σε εφαρμογή μία προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου, αλλά και της διύλισης, μετά από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ιράν κατά του Κουβέιτ, αλλά και τις «ιρανικές απειλές σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων διαμέσου των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή της η κοινοπραξία, Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε επίσης, ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται «στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της» την ώρα που το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις.

Διαβάστε ΕΔΩ LIVE όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η αναπροσαρμογή είναι αυστηρά προληπτική και θα εξεταστεί εκ νέου ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η KPC παραμένει έτοιμη για την επαναφορά των επιπέδων παραγωγής, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
203
82
52
43
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σκηνές χάους στο Λονδίνο: Άγριες συμπλοκές υποστηρικτών και αντιπάλων του ιρανικού καθεστώτος έξω από τζαμί
Διαδηλωτές συγκρούστηκαν έξω από το Ισλαμικό Κέντρο της Αγγλίας, με φόντο την κλιμάκωση της έντασης γύρω από το Ιράν και τις στρατιωτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Η στιγμή των συγκρούσεων
Newsit logo
Newsit logo