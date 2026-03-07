Επαναπατρίστηκαν άλλοι 277 Έλληνες από Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Ισραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη, χτυπήθηκε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ

Άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασε η Μέση Ανατολή με τις επιθέσεις να μαίνονται. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη μετά τα μεσάνυχτα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες το αεροδρόμιο της ιρανικής πρωτεύουσας. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε αεροδρόμιο στο Ιράκ. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και τη Μανάμα. Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης προκάλεσαν τις ΗΠΑ να διατάξουν το Πολεμικό Ναυτικό τους να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα στο Στενό του Ορμούζ. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα εδώ.
Υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους.
Συγκεκριμένα:
46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.
Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.
Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
Ισχυρές εκρήξεις συντάραξαν σήμερα την ιρανική πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, χωρίς να διευκρινίζονται οι περιοχές που επλήγησαν.
Οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξαν αρκετές βασικές ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ένα υπόγειο εργοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων και μια στρατιωτική ακαδημία, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).
Σύμφωνα με τον στρατό, περισσότερα από 80 μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας έριξαν 230 βόμβες στους στόχους κατά τη διάρκεια των επιδρομών.
Μεταξύ των στόχων ήταν μια υπόγεια εγκατάσταση «για την αποθήκευση και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, από την οποία επιχειρούσαν εκατοντάδες στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν» αναφέρει ο IDF.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι «περιμένουν» τις αμερικανικές δυνάμεις που αναμένεται να συνοδεύσουν τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν το Στενό του Χορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα έχει σχεδόν παραλύσει λόγω του πολέμου στην περιοχή.
«Περιμένουμε την παρουσία τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Φρουρών Αλί Μοχάμεντ Ναΐνι, ύστερα από την ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό ετοιμάζεται να συνοδεύσει πλοία στο Στενό του Χορμούζ. «Συνιστούμε στους Αμερικάνους, πριν λάβουν την οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν την πυρκαγιά στο αμερικανικό δεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που πρόσφατα αποτέλεσαν στόχο», πρόσθεσε ο Ναΐνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.
Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής και προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου.
Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.
Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα προειδοποιήσει για «κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας» κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, όπου πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.
Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση ιρανικών πυραύλων, πριν προχωρήσει σε άρση του συναγερμού. Λίγο αργότερα, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ύστερα από την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη επίθεση.
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «προχωρούν πολύ καλά», δήλωσε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγραψε στο δίκτυό του το Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση». Οι δηλώσεις του οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, που έχουν ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35% σε μία εβδομάδα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί από το 2023. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) έκλεισε χθες στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν κάλεσε σήμερα το Ιράν να επιδείξει «σύνεση» και το προειδοποίησε να μην κάνει «λάθος εκτίμηση», τη στιγμή που η χώρα που αποτελεί στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων της Τεχεράνης.
«Τονίσαμε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής και εκφράσαμε την ελπίδα η ιρανική πλευρά να επιδείξει σύνεση και να αποφύγει οποιαδήποτε εκτίμηση» έγραψε ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε ανάρτηση στο Χ ύστερα από συνάντηση με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.
Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
Σε 29 ανέρχονται οι πτήσεις που ακυρώθηκαν σήμερα από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης». Συγκεκριμένα, πρόκειται για 13 πτήσεις άφιξης και 16 πτήσεις αναχώρησης.
Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο «μαζικό κύμα επιθέσεων με drones» κατά του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.
«Το ιρανικό ναυτικό στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις και τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ. το Ισραήλ) με μαζικό κύμα επιθέσεων με drones», δήλωσαν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το Irna.
Μεταξύ των στόχων που αναφέρθηκαν ήταν η βάση Αλ Μινχάντ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκονται αμερικανικά στρατεύματα, μια ακόμα βάση στο Κουβέιτ καθώς και μια «στρατηγική εγκατάσταση» στο Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας «ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή σε απειλές από εισερχόμενους πυραύλους και drones από το Ιράν».
Πρόσθεσε ότι οι ήχοι που ακούγονται σε διάφορα σημεία του εμιράτου είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων και drones από τα συστήματα αεράμυνας.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου δείχνουν το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ να φλέγεται, ωστόσο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν αποτέλεσε άμεσο στόχο των επιθέσεων. Την πληροφορία μετέδωσε η αμερικανική ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA).
Σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής, η HRANA ανέφερε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο επλήγησαν αρκετές στρατιωτικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα αστυνομικό τμήμα στην Τεχεράνη καθώς και στρατώνες που συνδέονται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.
Παράλληλα, αναφέρθηκαν ζημιές και σε μη στρατιωτικές υποδομές. Εγκαταστάσεις της Ερυθράς Ημισελήνου στην πόλη Μαχαμπάντ, που χρησιμοποιούνται για ανθρωπιστικές δραστηριότητες, επλήγησαν επίσης, ενώ καταγράφηκαν ζημιές και σε τρεις κατοικίες στην Τεχεράνη.
Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής περισσότερους από 1.200 θανάτους στο Ιράν.
Το Κατάρ ανακοίνωσε την επανέναρξη περιορισμένων πτήσεων στο αεροδρόμιό του.
Συγκεκριμένα ο εναέριος χώρος θα ανοίξει μερικώς, επιτρέποντας μόνο πτήσεις εκκένωσης και μεταφοράς απαραίτητου φορτίου.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.
«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε», αναφέρει η ανακοίνωση εκπροσώπου του υπουργείου στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες.
Χθες Παρασκευή, οι σαουδαραβικές αρχές είχαν ανακοινώσει πως αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι που στόχευαν την ίδια βάση, η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ.
Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε εξάλλου μια απόπειρα επίθεσης στο κοίτασμα πετρελαίου της Σέιμπα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη «αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν» πάνω από την έρημο, κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων (SPA).
Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο. Τα περισσότερα κοιτάσματα και οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις βρίσκονται κατά μήκος των ανατολικών ακτών της, απέναντι από το Ιράν.
Την Τετάρτη, το Ριάντ ανακοίνωσε πως αναχαίτισε drone που είχε στόχο το στρατηγικής σημασίας διυλιστήριο του Ρας Τανούρα (ανατολικά), στο οποίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά εξαιτίας άλλης επιδρομής τη Δευτέρα.
Πηγή προσκείμενη στη σαουδαραβική κυβέρνηση είχε δηλώσει τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι τυχόν «συντονισμένη» επίθεση του Ιράν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτικά αντίποινα του Ριάντ εναντίον «ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων».
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS ότι δεν προκαλούν ανησυχία στον Λευκό Οίκο τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή.
«Δεν μας ανησυχούν», είπε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «60 Minutes» και θα προβληθεί από το CBS την Κυριακή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «γνωρίζει ποιος μιλάει με ποιον» αφού «παρακολουθούμε τα πάντα», συμπλήρωσε. «Οτιδήποτε δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, αντιμετωπίζεται και μάλιστα σθεναρά», δήλωσε.
Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, που πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
Νωρίτερα, υπήρξαν επαναλαμβανόμενες αναφορές για ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.
Ισραηλινοί στρατιώτες επιχείρησαν το βράδυ της Παρασκευής να αναπτυχθούν στην περιφέρεια Μπααλμπέκ του ανατολικού Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά). Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι απώθησαν τους ισραηλινούς στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε το σιιτικό κίνημα – το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.
Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την βαθύτερη στο λιβανικό έδαφος επιχείρηση ισραηλινών στρατιωτών από τον Νοέμβριο του 2024, όταν κομάντος είχαν συλλάβει τον αξιωματούχο της Χεζμπολάχ Ιμάντ Αμχάζ στην πόλη Μπατρούν του βορείου Λιβάνου.
Σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, οι μάχες ξέσπασαν στη Νάμπι Σιτ της Μπααλμπέκ, περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ.
Το σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε πως μαχητές της αντιλήφθηκαν τη διείσδυση «τεσσάρων ελικοπτέρων» του ισραηλινού στρατού από την πλευρά των συριακών συνόρων. Μόλις προσγειώθηκαν, ομάδα μαχητών της Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε μάχη με τους ισραηλινούς στρατιώτες κοντά στο νεκροταφείο του Νάμπι Σιτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. «Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν αφότου αποκαλύφθηκαν οι εχθρικές δυνάμεις», ανέφερε η Χεζμπολάχ, που ισχυρίστηκε ότι ακολούθησε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών προτού οι εισβολείς αναγκαστούν να αποχωρήσουν.
Το Νάμπι Σιτ αποτέλεσε στόχο τουλάχιστον 13 ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών χθες Παρασκευή, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.
Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, τη Μανάμα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί, κατά την όγδοη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο Ντουμπάι και μία στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες συναγερμού. «Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ήρεμοι και να μεταβούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», έγραψε το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν στο Χ.
Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Παρασκευή την πιθανή πώληση στο Ισραήλ στρατιωτικού υλικού εκτιμώμενης αξίας 151,8 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Η προτεινόμενη πώληση 12.000 βομβών BLU-110A/B, βάρους 470 κιλών, «θα βελτιώσει την ικανότητα του Ισραήλ να αντιμετωπίζει υφιστάμενες και μελλοντικές απειλές, θα ενισχύσει την άμυνα της χώρας και θα χρησιμεύσει ως αποτρεπτικό μέσο για περιφερειακές απειλές», αναφέρει η ανακοίνωση.
Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε αυξήσεις της τάξης του 20% στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, επικαλούμενη το ράλι των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο υπουργός Πετρελαίου Αλί Περβέζ Μάλικ ανακοίνωσε μια ιστορικά υψηλή αύξηση κατά 55 ρουπίες (0,17 ευρώ), με την τιμή του πετρελαίου κίνησης να διαμορφώνεται στις 321,17 ρουπίες (0,99 ευρώ) και την τιμή της βενζίνης στις 335,86 ρουπίες (1,04 ευρώ).
«Λάβαμε αυτήν την απόφαση αναγκαστικά λόγω της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως», είπε ο πακιστανός υπουργός.
Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο του πληθωρισμού και να πλήξει τον φτωχό πληθυσμό του Πακιστάν.
Πριν από την ανακοίνωση, τεράστιες ουρές σχηματίζονταν στα πρατήρια καυσίμων σε αρκετές μεγαλουπόλεις, όπως στη Λαχόρη και στο Καράτσι.
Περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά σε ένα πρατήριο καυσίμων της Λαχόρης, ο Ιμράν Χουσέιν δήλωσε ότι ήθελε να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που υπάρξει έλλειψη στην αγορά. «Περιμένω τη σειρά μου στην ουρά εδώ και 70 λεπτά», είπε.
Χθες Παρασκευή, ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ διεμήνυσε πως όσοι επιχειρήσουν να θησαυρίσουν μέσω της συσσώρευσης καυσίμων θα τιμωρηθούν.
Το Πακιστάν εισάγει πετρέλαιο κυρίως από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω του Στενού του Χορμούζ.
Η κυβέρνηση θα αξιολογεί τη διαμόρφωση των τιμών σε εβδομαδιαία βάση, σημείωσε ο πακιστανός υπουργός Πετρελαίου.
Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο Στενό του Χορμούζ προκειμένου να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Χορμούζ, εφόσον χρειαστεί, είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη.
Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.
Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Χορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους».
«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», συμπλήρωσε ο Ναϊνί.
Εκρήξεις συγκλόνισαν το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, λίγη ώρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας.
«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση. Χτυπήθηκε μάλιστα το αεροδρόμο Μεχραμπάντ.
Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων
Άλλη μια επιδρομή drones είχε στόχο, τη νύχτα της Παρασκευής, το αεροδρόμιο της Βαγδάτης, το οποίο στεγάζει μια στρατιωτική βάση και μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Ένας αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το αεροδρόμιο «δέχθηκε κύμα επιθέσεων» με drones και πυραύλους, συμπληρώνοντας ότι ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.
Άλλος αξιωματούχος επιβεβαίωσε την επιδρομή drones, εξαιτίας της οποίας προκλήθηκε πυρκαγιά στον χώρο του αεροδρομίου της Βαγδάτης.