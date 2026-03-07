Επαναπατρίστηκαν άλλοι 277 Έλληνες από Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Ισραηλινές επιδρομές στην Τεχεράνη, χτυπήθηκε το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ

Το Ισραήλ βομβαρδίζει την Τεχεράνη μετά από μία εβδομάδα πολέμου

Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής και προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα προειδοποιήσει για «κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας» κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, όπου πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση ιρανικών πυραύλων, πριν προχωρήσει σε άρση του συναγερμού. Λίγο αργότερα, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ύστερα από την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη επίθεση.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «προχωρούν πολύ καλά», δήλωσε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγραψε στο δίκτυό του το Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση». Οι δηλώσεις του οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, που έχουν ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35% σε μία εβδομάδα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί από το 2023. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) έκλεισε χθες στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν κάλεσε σήμερα το Ιράν να επιδείξει «σύνεση» και το προειδοποίησε να μην κάνει «λάθος εκτίμηση», τη στιγμή που η χώρα που αποτελεί στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων της Τεχεράνης.

«Τονίσαμε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής και εκφράσαμε την ελπίδα η ιρανική πλευρά να επιδείξει σύνεση και να αποφύγει οποιαδήποτε εκτίμηση» έγραψε ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε ανάρτηση στο Χ ύστερα από συνάντηση με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.