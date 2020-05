Άγριο “κράξιμο” δέχτηκε η Ιβάνκα Τραμπ, η οποία με ένα κάπως… ανάλαφρο tweet επαίνεσε μια έφηβη που κάλυψε με ποδήλατο εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα ώστε να επιστρέψει στο σπίτι της.

Πολλοί Ινδοί έκαναν λόγο για αναισθησία της κόρης του Αμερικανού προέδρου απέναντι στον Γολγοθά που περνούν οι πάμφτωχοι μετανάστες εργάτες εν μέσω της καραντίνας.

Η νεαρή κοπέλα μετέφερε τον πατέρα της στο πίσω μέρος του ποδηλάτου για περίπου μία εβδομάδα και κάλυψε απόσταση 1.200 χιλιομέτρων, όπως δήλωσαν και οι δύο σήμερα. Ήταν μία από τις πολλές οικογένειες μεταναστών που έμειναν χωρίς δουλειά και αποφάσισαν να επιστρέψουν στα χωριά τους, σε άλλες περιοχές της Ινδίας, επειδή λόγω της καραντίνας εξάντλησαν όλες τις οικονομίες τους.

15 yr old Jyoti Kumari, carried her wounded father to their home village on the back of her bicycle covering +1,200 km over 7 days.



This beautiful feat of endurance & love has captured the imagination of the Indian people and the cycling federation!🇮🇳 https://t.co/uOgXkHzBPz