Κρεμλίνο: «Δεν ξέρουμε αν είναι fake news οι απειλές του Τραμπ στον Πούτιν ότι θα βομβάρδιζε την Μόσχα»

Οι «επιθέσεις» που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από το Κρεμλίνο.

Ειδικότερα, ο Τραμπ κατηγόρησε εκ νέου χθες (08.07.2025) τον Πούτιν «ότι του λέει βλακείες», εκφράζοντας την απογοήτευσή του, με το Κρεμλίνο να αντιδράει σήμερα (09.07.2025) λέγοντας ότι αντιμετωπίζει με ηρεμία τις επικρίσεις του Αμερικανού ηγέτη.

«Το αντιμετωπίζουμε με ηρεμία» και «λογαριάζουμε να συνεχίσουμε το διάλογό μας με την Ουάσινγκτον», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ερωτήθηκε στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων σχετικά με την πρόσφατη σκλήρυνση των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κρεμλίνο απάντησε και στα δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει την Μόσχα, για να αποτρέψει τον Πούτιν να επιτεθεί στην Ουκρανία, λέγοντας πως δεν είναι σίγουρο κατά πόσον αληθεύει η πληροφορία του CNN ότι ο Τραμπ είχε απειλήσει κάποτε να βομβαρδίσει τη Μόσχα.

Newly released audio recordings from a 2024 fundraiser reveal Donald Trump claiming he threatened Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping. According to CNN, Trump stated that he told Putin, “If you go into Ukraine, I’m going to bomb the shit out of Moscow,” and Putin… pic.twitter.com/a63pzVFzn0