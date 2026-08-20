«Κρίση στο παλάτι» και «χαστούκι στον Γουίλιαμ»: Η επιστροφή Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία κάνει άνω κάτω τη μοναρχία

Η αιφνιδιαστική επιστροφή και εγκατάσταση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία έχει προκαλέσει αναβρασμό στο Παλάτι και αναμένεται να προκαλέσει νέους τριγμούς στη βασιλική οικογένεια, σύμφωνα με βασιλικούς σχολιαστές.

Σε μια εξέλιξη που λίγοι θα περίμεναν, ιδιαίτερα αφού απαρνήθηκαν τους βασιλικούς τίτλους όταν έφυγαν από την Αγγλία για να μετακομίσουν στις ΗΠΑ πριν από έξι χρόνια, βρετανικά μέσα μετέδωσαν ότι ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ σχεδιάζουν να επιστρέψουν στη Βρετανία.

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Παρότι ο μονάρχης καλωσορίζει την ευκαιρία να βλέπει περισσότερο τα εγγόνια του σε προσωπικό επίπεδο, οι όροι του «Megxit» παραμένουν αμετάβλητοι: ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα αναλάβουν επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι αναμένεται να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ έως το τέλος του μήνα, προκειμένου να εγκατασταθεί σε ιδιωτική, μη βασιλική κατοικία εκτός Λονδίνου.

Τα δύο παιδιά τους, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

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Όσον αφορά τον βασιλιά Κάρολο, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ενημερώθηκε την Κυριακή (16.08.2026) για τα σχέδια του ζευγαριού κάτι που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς, μιλώντας στη Daily Mail, έκανε λόγο ακόμη και για «κρίση για τη μοναρχία».

«Αυτό προκαλεί κρίση για τη μοναρχία, επειδή οι αντιδράσεις της μοναρχίας είναι συχνά ανεπαρκείς όταν δεν γνωρίζουν τι να περιμένουν. Σε αυτή την περίπτωση, πραγματικά δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Μπορεί να συμβούν κάθε είδους πράγματα», υποστήριξε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανήθικο» το ενδεχόμενο ο Χάρι να ανακοίνωσε στον πατέρα του τα σχέδιά του μόλις την Κυριακή, καθώς θα μπορούσε να του είχε μιλήσει για τη μετακόμιση κατά την ιδιωτική επίσκεψη του ζευγαριού στη βασιλική κατοικία του Χάιγκροουβ, περίπου έναν μήνα νωρίτερα.

Τότε, ο Κάρολος είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο με τον γιο του και να δει από κοντά τα εγγόνια του, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια.

Πέρα από τον βασιλιά Κάρολο, ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν όλοι υποδεχθεί με ενθουσιασμό την επιστροφή των Σάσεξ. Σύμφωνα με την Telegraph, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έχουν επίσης ενημερωθεί για την απόφαση του Χάρι και της Μέγκαν και μόνο χαρούμενοι δεν είναι,

Τα δύο αδέλδια, Χάρι και Γουίλιαμ, έχουν εδώ και χρόνια σε τεταμένες σχέσεις, γεγονός που δημιουργεί νέα δεδομένα με την επιστροφή του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Μακροπρόθεσμα, η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δημιουργεί την προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Γουίλιαμ και του Χάρι. Βραχυπρόθεσμα, ο Χάρι θα είναι σε θέση να εμβαθύνει την επαναπροσέγγισή του με τον πατέρα του», σημείωσε ο Χαντ.

«Και η παρουσία του στην πατρίδα θα δυσκολέψει τον αδελφό του να αποφύγει μια συμφιλίωση», πρόσθεσε.

«Τεράστιο χαστούκι στον Γουίλιαμ»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο βασιλικός δημοσιογράφος Τομ Σάικς δήλωσε στο Page Six ότι η επικείμενη επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν αναμένεται να αποτελέσει πονοκέφαλο για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. «Είναι ένα τεράστιο χαστούκι στο πρόσωπο του Γουίλιαμ και δημιουργεί επίσης σοβαρούς κινδύνους για τη μοναρχία», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, δεδομένης της μακροχρόνιας διαμάχης μεταξύ των δύο αδελφών, η μετακόμιση του Χάρι στη Βρετανία δημιουργεί «τεράστιες επιπλέον προκλήσεις» για τον Γουίλιαμ, ιδιαίτερα ενόψει της μελλοντικής διαδοχής.

«Τι θα γίνει αν ο Κάρολος προσκαλέσει τον Χάρι να συμμετάσχει στη βασιλική οικογένεια τα Χριστούγεννα; Τι θα γίνει αν ο Χάρι θέλει να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης;» διερωτήθηκε.

Ο Σάικς χαρακτήρισε «πολύ, πολύ επικίνδυνη κατάσταση» το γεγονός ότι ο Κάρολος «επέτρεψε στον εαυτό του να χειραγωγηθεί ώστε να τους καλωσορίσει πίσω», υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρχε περίπτωση η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ να είχε επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο».

Γιατί επιστρέφουν τώρα οι Σάσεξ στη Βρετανία – Ο φόβος για τη βασιλεία του Γουίλιαμ

Ο Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς επιχείρησε επίσης να εξηγήσει γιατί το ζευγάρι επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή για να επιστρέψει στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αποτελεί ένδειξη ότι ο Χάρι και η Μέγκαν υπήρξαν «καταστροφική αποτυχία στις ΗΠΑ», ενώ εκτίμησε ότι ο Χάρι ενδέχεται να ανησυχεί για το πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Γουίλιαμ όταν ανέβει στον θρόνο, διαδεχόμενος τον πατέρα τους βασιλιά Κάρολο.

«Αυτή είναι στην πραγματικότητα μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», δήλωσε στη Daily Mail.

Χάρι και Μέγκαν στην Αυστραλία / REUTERS / Hollie Adams

«Αυτό που έκαναν είναι ότι επέλεξαν ξεκάθαρα τη βασιλεία του βασιλιά Καρόλου για να το πραγματοποιήσουν, γνωρίζοντας ότι οι επιλογές τους μπορεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένες όταν και εάν ο Γουίλιαμ γίνει βασιλιάς».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Γουίλιαμ θα εξετάσει προσεκτικά το μέλλον των τίτλων τόσο του Χάρι και της Μέγκαν όσο και των παιδιών τους.

Η «θυσία» της Μέγκαν για χάρη των παιδιών

Υπάρχει, ωστόσο, και μια διαφορετική ανάγνωση της απόφασης. Η βασιλική εμπειρογνώμονας Τζένι Μποντ εκτίμησε ότι η Μέγκαν Μάρκλ ενδέχεται να κάνει «μια θυσία για το καλό της οικογένειας», καθώς πιστεύει ότι η μετακόμιση έχει, τουλάχιστον εν μέρει, ως κίνητρο τα παιδιά τους.

«Ίσως η Μέγκαν κατά κάποιον τρόπο κάνει μια θυσία για το καλό της οικογένειας, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι η επιθυμία της ζωής της είναι να επιστρέψει και να ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε στο Sky News.