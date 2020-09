H Αλ Κάιντα απείλησε εκ νέου το γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo, το οποίο αναδημοσίευσε σκίτσα του προφήτη του Ισλάμ Μωάμεθ με αφορμή τη δίκη για την επίθεση που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2015 κατά του περιοδικού, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο παρακολούθησης ισλαμικών ιστότοπων SITE.

Η φονική έφοδος κατά του Charlie Hebdo “δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό”, προειδοποιεί η τζιχαντιστική οργάνωση στην επισκόπησή της που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Al-Qaeda capitalizing yet more on Charlie Hebdo’s republishing of Prophet cartoons, this time in republication of last issue of al-Qaeda Central’s One Ummah mag. Touting “the heroic Kouachi brothers” claimed by #AQAP in 2015, al-Qaeda threatens CH will “pay the cost” again. https://t.co/WkOyBWHt1L pic.twitter.com/uv32gZ04Rm