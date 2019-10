Το μόνο που ίσως θέλει και φαντάζεται ο βετεράνος πλέον πολιτικός είναι να αποσυρθεί από την ενεργό δράση και να απολαμβάνει με την ησυχία του τα τσιγαράκια του και τα κρασάκια του. Άλλωστε, η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει δύσκολα από το 2014 έως και σήμερα. Κάνοντας δηλώσεις στους δημοσιογράφους στην Σύνοδο Κορυφής ο Γιούνκερ είχε νεύρα. Πολλά νεύρα. Αυτό φάνηκε την στιγμή που απαντούσε σε ερώτημα δημοσιογράφου και ταυτόχρονα τον ρωτούσε κάτι κάποιος άλλος. Γύρισε, λοιπόν με αυστηρό ύφος και του είπε: «Μιλάω! Μιλάω!» Ο δημοσιογράφος του ζήτησε συγγνώμη και στα δευτερόλεπτα που πέρασαν ο Γιούνκερ ξαναβρήκε την αυτοκυριαρχία του και «το βλέμμα του τρελού» αντικαταστάθηκε από ένα γλυκό χαμόγελο.

"I AM SPEAKING!"

Watch Juncker snap when interrupted as reporters were asking whether he would rule out a Brexit extension. #BrexitDeal pic.twitter.com/whFt52KCHc

