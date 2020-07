Τις μέρες της καραντίνας οι περισσότεροι από εμάς έπρεπε να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους γονείς μας να μπουν στα βαθιά των social media προκειμένου να επικοινωνούν μαζί μας.

Το ίδιο συνέβη και στην Βασίλισσα Ελισάβετ η οποία με την βοήθεια της κόρης της Πριγκίπισσας Άννας πήρε μέρος σε μια βιντεοκλήση μέσω Zoom για μια βασιλική υποχρέωση στην οποία φυσικά δεν μπορούσε να παραστεί λόγω κορονοϊού.

Η Πριγκίπισσα Άννα βοήθησε εξ’ αποστάσεως την 94χρονη μητέρα της και Βασίλισσα της Βρετανίας να συμμετάσχει στην βιντεοκλήση. Σε αποσπάσματα που ανέβηκαν στο twitter και είναι μέρος του ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Ελισάβετ στον θρόνο ακούγεται η Άννα να λέει στην Ελισάβετ: «Μπορείς να τους δεις όλους; Πρέπει να έχεις έξι άτομα στην οθόνη σου».

Για να ακουστεί η Βασίλισσα να λέει: «Ναι, αλλά βέβαια βλέπω μόνο τέσσερις» και η Άννα να απαντάει: «Στην ουσία δεν με χρειάζεσαι. Έτσι κι αλλιώς ξέρεις πως είμαι!»

Το αστείο απόσπασμα ανέβασε στο Twitter ο βασιλικός ανταποκριτής του ITV, Chris Ship με τους χρήστες να αποθεώνουν την πριγκίπισσα Άννα για το χιούμορ της.

NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls 💻

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

🎥 A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm 👇 pic.twitter.com/duHzozH2x5